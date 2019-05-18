Росія ініціювала засідання Радбезу ООН через «мовний закон»



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Засідання Радбезу ООН

Засідання Радбезу ООН може відбутися наступного понеділка

Делегація Російської Федерації звернулася до голови Ради Безпеки ООН з проханням скликати засідання щодо українського «мовного закону».

Про це речник постійного представництва України при ООН Олег Ніколенко розповів в коментарі «Укрінформу».

«Сьогодні стало відомо, що делегація Російської Федерації звернулася до голови Ради Безпеки ООН з проханням скликати засідання у зв’язку із прийняттям Верховною Радою України закону «Про забезпечення функціонування української мови як державної». Засідання може відбутися наступного понеділка» - розповів Ніколенко.

Український дипломат зауважив, що «коментувати це абсурдне звернення, яке здивувало не лише Україну, немає сенсу», адже функціонування української мови в в нашій країні жодним чином не загрожує міжнародному миру і безпеці, підтримання яких є завданням Ради Безпеки ООН.

«Це – наше внутрішнє питання, яке в Кремлі намагаються політизувати. На жаль, ми бачимо невпинні спроби Росії маргіналізувати ключовий безпековий майданчик світу. Перетворити його на таке собі вечірнє шоу в стилі першого російського каналу пропаганди», - заявив Ніколенко.

Нагадаємо, 25 квітня Верховна Рада ухвалила закон про мову. За закон «Про забезпечення функціонування української мови як державної» (№ 5670-д) проголосувало 278 народних депутатів. Президент Порошенко пообіцяв підписати ухвалений закон відразу після надходження його на підпис.

Водночас, того ж дня народні депутати від Опоблоку зареєстрували у Верховній Раді два проекти постанови про скасування закону про функціонування української мови як державної.

Спікер Верховної ради України Андрій Парубій 14 травня підписав «мовний закон» - законопроект №5670-д про забезпечення функціонування української мови як державної.

16 травня закон про мову був офіційно опублікований у газеті «Голос України».

Він набуває чинності 16 липня, а деякі його норми - пізніше.