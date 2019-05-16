«Голос України» опублікував текст мовного закону



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Закон, за винятком окремих його положень, набуде чинності через два місяці після публікації

Закон № 5670-д про забезпечення функціонування української мови як державної опубліковано в четвер на сайті офіційного видання Верховної Ради – газеті «Голос України».

Про це повідомляється на сайті видання.

«Сьогодні, 16 травня 2019 року, закон надруковано», - йдеться в повідомленні.

Після півночі текст закону був опублікований на сайті «Голосу України». Закон, за винятком окремих його положень, набуде чинності через два місяці після публікації.

Остаточна редакція закону буде доступна після публікації.

Нагадаємо, 25 квітня Верховна Рада ухвалила закон про мову. За закон «Про забезпечення функціонування української мови як державної» (№ 5670-д) проголосувало 278 народних депутатів. Президент Порошенко пообіцяв підписати ухвалений закон відразу після надходження його на підпис.

Водночас, того ж дня народні депутати від Опоблоку зареєстрували у Верховній Раді два проекти постанови про скасування закону про функціонування української мови як державної.

Спікер Верховної ради України Андрій Парубій 14 травня підписав «мовний закон» - законопроект №5670-д про забезпечення функціонування української мови як державної.