Радбез ООН прийняв резолюцію проти фінансування тероризму



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У новому документі члени Ради нагадали державам про необхідність виявляти всі канали фінансування тероризму

Нову резолюцію, ініційовану Францією та спрямовану на обмеження всіх каналів фінансування терористичної діяльності, ухвалили в четвер на засіданні Ради Безпеки ООН.

Про це йдеться у повідомленні Центру новин ООН.

«Незважаючи на досягнутий прогрес у боротьбі з фінансуванням тероризму, групи екстремістів і терористів постійно вдосконалюють свої методи поповнення скарбниці. Сьогодні члени Ради Безпеки ухвалили нову резолюцію, яка допоможе виявляти і припиняти всі ці «лазівки«, - йдеться у повідомленні.

Документ закликає обмежити використання терористичними організаціями законних підприємств та неурядових організацій, а також новітніх методів платежів, наприклад, передплачені картки або мобільні активи.

«Резолюцію було схвалено одноголосно в четвер на початку засідання Ради Безпеки ООН, що пройшло під головуванням міністра у справах Європи та закордонних справ Франції Жана-Іва Ле Дріана«, - підкреслюється у повідомленні.

У новому документі члени Ради нагадали державам про необхідність виявляти всі канали фінансування тероризму та залучати до кримінальної відповідальності причетних. Крім того, Радбез настійливо рекомендував державам, які ще не зробили цього, створити підрозділи фінансової розвідки, підвищити транспарентність фінансових операцій, а також максимально ефективно використовувати потенціал Інтерполу.

Відмінністю нинішньої резолюції від подібних документів, прийнятих раніше, є те, що РБ ООН об'єднав усі вимоги у єдиний проект і приділив особливу увагу новим проблемам, у тому числі інноваційним засобам фінансування терористичної діяльності.