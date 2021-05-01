«Радикальний центризм». У Зеленського розповіли, що наслідують приклад Макрона та Трюдо

«Центризм «для всіх і не для кого» якраз завжди в Україні був, але не радикальний», – Корнієнко

Ідеологією партії «Слуга народу» є радикальний центризм, який зокрема наслідують президент Франції Емманюель Макрон та прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів голова партії «Слуга народу» Олександр Корнієнко.

Корнієнко зазначив, що про нову ідеологію партії заявляли ще на зимовому з’їзді у 2020 році.

«Центризм «для всіх і не для кого» якраз завжди в Україні був, але не радикальний. Радикальний центризм – це Макрон, Трюдо… Коли залежно від обставин може обиратися різний політичний інструментарій, який іноді, здається, протирічить один одному», – розповів він.

Корнієнко пояснив це на прикладі з цінами на газ: «. У принципі, ми – за вільний ринок, не скасовували й не скасуємо закон про ринок газу часів Гройсмана. Але в ситуації, у якій країна опинилася в грудні-січні через низку факторів, треба було прийняти консервативне рішення і ввести тимчасове регулювання ринку».

Зазначимо, що радикальний центризм – політична ідеологія, яка є сумішшю радикалізму і центризму. Виникла в західних країнах наприкінці XX століття.

Радикальний центризм пропонує радикальне вирішення проблем, максимально швидкі дії та безкомпромісність в своїх рішеннях.

До слова, Корнієнко розповів, що наразі «Слузі народу» не потрібно формувати широку коаліцію у Верховній Раді. Для ухвалення рішень вистачає голосів.

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