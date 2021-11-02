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    Події в Україні

    Окупанти стягують техніку до українських кордонів (фото)

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    Фото показують скупчення бронетанкових частин, танків та самохідної артилерії разом із наземними військами недалеко від кордону з Білоруссю - Окупанти стягують техніку до українських кордонів (фото)

    Фото показують скупчення бронетанкових частин, танків та самохідної артилерії разом із наземними військами недалеко від кордону з Білоруссю

    фото politico.com

    Підрозділи оснащені основними бойовими танками Т-80У та самохідною артилерійською установкою

    Росія знову концентрує війська та військову техніку на кордоні з Україною. Cупутникові фотографії, зроблені 1 листопада, що підтверджують повідомлення про це, оприлюднило видання Politico.

    Як зазначається, фото показують скупчення бронетанкових частин, танків та самохідної артилерії разом із наземними військами в районі російського міста Єльня недалеко від кордону з Білоруссю.

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    Окупанти стягують техніку до українських кордонів (фото)
    Окупанти стягують техніку до українських кордонів (фото)
    Окупанти стягують техніку до українських кордонів (фото)

    У райони навколо Брянська та Курська, недалеко від північного кордону України, була переміщена техніка 4-ї танкової дивізії Росії. Підрозділи оснащені основними бойовими танками Т-80У та самохідною артилерійською установкою.

    У цьому районі також було помічено елементи 1-ї гвардійської танкової армії.

    Підрозділи розпочали рух наприкінці вересня з інших районів Росії, де вони зазвичай базуються.

    Напередодні американське видання The Washington Post повідомило про те, що США і ЄС фіксують перекидання російських військ до кордону з Україною. При цьому були відзначені «незвичайні переміщення» техніки та військових у західному регіоні РФ, що нагадує ситуацію у квітні цього року та викликало резонанс у міжнародному співтоваристві.

    Нагадаємо, у Міноборони розповіли про ситуацію на російсько-українському кордоні

    До слова, за минулу добу, 1 листопада, в районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксовано 11 порушень режиму припинення вогню, два з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння. Один військовий загинув.

    Теги: ЄС Росія Донбас США Міноборони озброєння
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    Окупанти стягують техніку до українських кордонів (фото)