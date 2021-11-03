Путін провів нараду, присвячену безпілотникам. Злякався успіху Bayraktar на Донбасі?

Захід відбувся у Сочі за участі представників підприємств військово-промислового комплексу Росії

Успішне застосування українськими віськовими тактичного БПЛА Bayraktar Т2 у зоні ООС на Донбасі спричинило неабияку паніку серед військового керівництва Росії. Представники російської влади провели термінову нараду, присвячену питанням протидії російських військ атакам ударних безпілотників. Про це повідомляє російське видання «Інозмі» із посиланням на турецькі медіа.

Окрім представників влади та посадовців російського Міноборони, на нараді були присутні представники підприємств військово-промислового комплексу.

Виступаючи на початку засідання, Путін звернув увагу на ефективність БПЛА у конфліктних точках, зазначивши: «Ми дуже добре знаємо, як БПЛА зарекомендували себе у збройних конфліктах останніх років, наскільки вони є ефективними і наскільки можуть бути небезпечними для нас».

При цьому російський лідер вважає, що армія його країни наразі здатна ефективно відбивати атаки БПЛА. Він також доручив російським інженерам надалі вдосконалювати вітчизняні БПЛА, зокрема, в напрямку застосування штучного інтелекту.

«Ми повинні аналізувати наш власний досвід, отриманий при застосуванні БПЛА, так і те, що ми спостерігаємо навколо нас», – підсумував російський лідер.

Нагадаємо, 27 жовтня українські військові вперше застосували безпілотники Bayraktar проти бойовиків і російських військ, які окупували деякі райони Донбасу. Безпілотник успішно виявив артилерійську батарею ворога на Донбасі та знищив гармату.

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