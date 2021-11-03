Естонський політик дав несподівану оцінку президентству Зеленського

«Іде війна. Водночас потрібні дуже швидкі реформи…»

Президент України Володимир Зеленський здійснив більше позитивних змін, ніж негативних. Водночас до очільника держави є питання щодо до економічних реформ та судової системи. Про це голова комітету міжнародних відносин парламенту Естонії Марко Міхкельсон розповів в інтерв'ю «Главкому».

«Ця робота дуже важка. Багато зовнішніх і внутрішніх викликів. Іде війна. Водночас потрібні дуже швидкі реформи, потрібно впливати на менталітет народу, щоб досягти певних змін в економіці. Головне, що є підтримка вільних ЗМІ, демократичних інституцій, виборів зокрема. Зрозуміло, що є питання до економічних реформ, судової системи, але зі своєї відстані бачу більше позитивних змін, ніж негативних», – підкреслив політик.

За словами Міхкельсона, дуже позитивний крок – організація «Кримської платформи»: «Я був на цьому саміті, в якому взяло участь понад 40 держав, і думаю, що це безумовно був дипломатичний успіх для уряду України».

Водночас політик зауважив, що Зеленський так і не досяг миру, хоча обіцяв це на виборах президента.

Також Міхкельсон вважає, що українська економіка зростає, а російські ЗМІ лише випускають пропаганду. «Головне питання: наскільки зручно робити бізнес в Україні. І ви ж заможна країна у багатьох сенсах. Я впевнений: те, що говорить російська пропаганда, мовляв, економіка України впаде, не відповідає дійсності. Реальні цифри говорять про інше. Система страхування ризиків закордонних інвестицій має бути більш європейською і поступ у цьому я бачу», – сказав Міхкельсон.

Нагадаємо, Володимир Зеленський вперше після президентських виборів 2019 року очолив антирейтинг українських політиків.

Згідно з даними КМІС: пропрезидентскій політичній силі «Слуга народу» нині симпатизують 15,5% українців – ця політсила, згідно з останніми рейтингами, вперше за два роки посунулась із першого місця рейтингу, поступившись партії експрезидента Петра Порошенка.

До слова, колишній спікер Верховної Ради Дмитро Разумков не виключає, що офшорний скандал, у якому фігурує студія «Квартал 95» і президент Володимир Зеленський, ще матиме продовження.