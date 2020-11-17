Радник Трампа пообіцяв «професійну передачу влади» Байдену

Кампанія президента США Дональда Трампа відмовилася від більшої частини позову,

Діюча адміністрація президента США забезпечить професійну передачу влади команді демократа Джо Байдена, якщо його перемога на виборах буде підтверджена юридично.

Про це заявив радник Білого дому з питань нацбезпеки Роберт О’Брайен, повідомляє The Hill.

«Ми можемо мати політичні розбіжності, але якщо кампанія Байдена – Гарріс буде визначена переможцем (очевидно, зараз все так і виглядає) ми забезпечимо дуже професійну передачу влади з боку Ради з питань національної безпеки. У цьому немає ніяких сумнівів», – зазначив О’Брайен.

15 листопада Трамп вперше опосередковано визнав перемогу Байдена, але додав, що демократу це вдалося завдяки «фальсифікаціям».

За результатом підрахунку голосів, переможцем президентських виборів стає кандидат від демократичної партії Джо Байден з 306 голосами виборників. Чинний президент Дональд Трамп набирає 232 голоси.

Трамп відмовляється визнавати перемогу суперника та говорить про фальсифікації. Республіканці вже анонсували судові позови у штатах, де розрив був мінімальний.

Підтримав Трампа і держсекретар США Майк Помпео, який фактично оголосив про перемогу президента на виборах 3 листопада.

Трамп має реальні шанси повернутися до Білого дому у 2024 році, після наступних президентських виборів у США. Про це зокрема свідчить потужна підтримка Трампа на виборах 2020 року, яка може зберегтися і до наступних виборів. Наразі у середовищі республіканців немає яскравою постаті, яка могла б суперничати з Трампом по популярності.

На думку оглядачів, для цього Трамп повинен визнати поразку та забезпечити плавний перехід влади до команди Джо Байдена. Інший варіант поведінки лише зашкодить йому у майбутньому та відштовхне прихильників.