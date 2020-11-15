  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Трамп знову відмовився визнавати перемогу Байдена

    • Розсилка
    <p><span>Трамп не може змиритися з перемогою Байдена на виборах США</span></p> - Трамп знову відмовився визнавати перемогу Байдена

    Трамп не може змиритися з перемогою Байдена на виборах США

    45-й президент США вважає, що вибори були сфальсифіковані

    Чинний американський президент Дональд Трамп вже не визнає перемогу свого опонента Джо Байдена на виборах в США. На його думку, Байден переміг тільки «в очах брехливих ЗМІ».

    Про це він написав у своєму Twitter.

    «Це сфальсифіковані вибори. Ми переможемо! Він (Байден, - ред.) переміг тільки в очах брехливих ЗМІ. Я ще нічого не уступив, нас чекає довгий шлях», - додав Трамп.


    Зазначимо, раніше Трамп заявив, що Джо Байден виграв вибори, оскільки вони нібито були сфальсифіковані. Він також в черговий раз розкритикував голосування поштою.

    Twitter вже позначив твіти президента як такі, що можуть містити недостовірну інформацію про фальсифікацію результатів виборів.

    Раніше Трамп заявив, що комп’ютерна система, яку американські штати використовують для підрахунку голосів, «вкрала» у нього 2,7 млн голосів виборців.

    Нагадаємо, майже 80% американців вважають Байдена переможцем виборів.

    Читайте також:
    Теги: США Джозеф Байден вибори Дональд Трамп президент
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies