Трамп знову відмовився визнавати перемогу Байдена

Трамп не може змиритися з перемогою Байдена на виборах США

45-й президент США вважає, що вибори були сфальсифіковані

Чинний американський президент Дональд Трамп вже не визнає перемогу свого опонента Джо Байдена на виборах в США. На його думку, Байден переміг тільки «в очах брехливих ЗМІ».

Про це він написав у своєму Twitter.

«Це сфальсифіковані вибори. Ми переможемо! Він (Байден, - ред.) переміг тільки в очах брехливих ЗМІ. Я ще нічого не уступив, нас чекає довгий шлях», - додав Трамп.

He only won in the eyes of the FAKE NEWS MEDIA. I concede NOTHING! We have a long way to go. This was a RIGGED ELECTION! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 15, 2020





Зазначимо, раніше Трамп заявив, що Джо Байден виграв вибори, оскільки вони нібито були сфальсифіковані. Він також в черговий раз розкритикував голосування поштою.

Twitter вже позначив твіти президента як такі, що можуть містити недостовірну інформацію про фальсифікацію результатів виборів.

Раніше Трамп заявив, що комп’ютерна система, яку американські штати використовують для підрахунку голосів, «вкрала» у нього 2,7 млн голосів виборців.

Нагадаємо, майже 80% американців вважають Байдена переможцем виборів.