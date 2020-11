Трамп знову відмовився визнавати перемогу Байдена

Чинний американський президент Дональд Трамп вже не визнає перемогу свого опонента Джо Байдена на виборах в США. На його думку, Байден переміг тільки «в очах брехливих ЗМІ».

Про це він написав у своєму Twitter.

«Це сфальсифіковані вибори. Ми переможемо! Він (Байден, - ред.) переміг тільки в очах брехливих ЗМІ. Я ще нічого не уступив, нас чекає довгий шлях», - додав Трамп.

He only won in the eyes of the FAKE NEWS MEDIA. I concede NOTHING! We have a long way to go. This was a RIGGED ELECTION!