  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Радник Зеленського пояснив, що той буде робити з тарифами

    • Розсилка
    Олег Устенко пояснив логіку Зеленського щодо тарифів&nbsp; - Радник Зеленського пояснив, що той буде робити з тарифами
    Олег Устенко пояснив логіку Зеленського щодо тарифів 

    Устенко переконаний, що поки українцям доведеться обходитись субсидіями

    Радник президента - експерт-економіст Олег Устенко впевнений, що вже у вересні в Україну прибуде місія МВФ, отже знову на порядку денному стане питання тарифів.

    Про це він повідомив в інтерв’ю «Главкому».

    «Ми побачимо довготривалу програму, яка не буде представляти складнощів для її виконання, бо Зеленський сам хоче реформ, - вважає експерт. - Поясню логіку Зеленського щодо тарифів. Він – ринковик, і розуміє, що тарифи можна знижувати, якщо запровадити конкуренцію на ринку вуглеводнів».

    Читайте також

    При цьому Устенко переконаний, що поки українцям доведеться обходитись субсидіями.

    «Президент усвідомлює, що буде на себе «натягувати» й негатив. Знизити тарифи в два-чотири рази він не зможе. До речі, якщо головні зовнішні ризики, про які казав, не матеріалізуються за найближчі півроку, на руку Зеленському зіграє дещо зміцніла гривня. В такому випадку всі платіжки виглядатимуть вже не так страшно, бо розрахунки по тарифах робились, виходячи з курсу майже 30 гривень за долар на кінець року. Тож є певний люфт, для маневру», - зазначив радник Зеленського.

    Раніше Андрій Герус назвав три кроки для зниження ціни на електроенергію на 20%. За його словами, Кабінет Міністрів має затвердити постанову про покладення спеціальних обов’язків на компанії «Укргідроенерго» та «Енергоатом».

    Раніше «головний енергетик» команди Зеленського, представник президента в Кабінеті міністрів, а також новообраний народний депутат Андрій Герус в інтерв’ю «Главкому» заявляв, що ціна на електроенергію має бути знижена на 10-15%.

     Більше читайте в інтерв'ю Радник президента Олег Устенко: У Зеленського є почуття помсти, як у Робін Гуда
    Читайте також
    Олег Устенко МВФ газ тарифи комуналка ціни електроенергія Енергоатом Андрій Герус Укргідроенерго радник
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ