Радник Зеленського пояснив, що той буде робити з тарифами



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Олег Устенко пояснив логіку Зеленського щодо тарифів

Устенко переконаний, що поки українцям доведеться обходитись субсидіями

Радник президента - експерт-економіст Олег Устенко впевнений, що вже у вересні в Україну прибуде місія МВФ, отже знову на порядку денному стане питання тарифів.

Про це він повідомив в інтерв’ю «Главкому».

«Ми побачимо довготривалу програму, яка не буде представляти складнощів для її виконання, бо Зеленський сам хоче реформ, - вважає експерт. - Поясню логіку Зеленського щодо тарифів. Він – ринковик, і розуміє, що тарифи можна знижувати, якщо запровадити конкуренцію на ринку вуглеводнів».

При цьому Устенко переконаний, що поки українцям доведеться обходитись субсидіями.

«Президент усвідомлює, що буде на себе «натягувати» й негатив. Знизити тарифи в два-чотири рази він не зможе. До речі, якщо головні зовнішні ризики, про які казав, не матеріалізуються за найближчі півроку, на руку Зеленському зіграє дещо зміцніла гривня. В такому випадку всі платіжки виглядатимуть вже не так страшно, бо розрахунки по тарифах робились, виходячи з курсу майже 30 гривень за долар на кінець року. Тож є певний люфт, для маневру», - зазначив радник Зеленського.

Раніше Андрій Герус назвав три кроки для зниження ціни на електроенергію на 20%. За його словами, Кабінет Міністрів має затвердити постанову про покладення спеціальних обов’язків на компанії «Укргідроенерго» та «Енергоатом».

Раніше «головний енергетик» команди Зеленського, представник президента в Кабінеті міністрів, а також новообраний народний депутат Андрій Герус в інтерв’ю «Главкому» заявляв, що ціна на електроенергію має бути знижена на 10-15%.

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