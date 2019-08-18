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    Економіка та фінанси

    Герус: Ціна на електроенергію має бути знижена на 10-15%

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    З 1 липня в Україні стартував другий етап енергореформи, що передбачає запуск нового оптового ринку електроенергії - Герус: Ціна на електроенергію має бути знижена на 10-15%
    З 1 липня в Україні стартував другий етап енергореформи, що передбачає запуск нового оптового ринку електроенергії

    Новообраний депутат обіцяє виправити перекоси нового ринку електроенергії

    Тарифи на електроенергію мають бути знижені на 10-15%. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів «головний енергетик» команди Зеленського, представник президента в Кабінеті міністрів, а також новообраний народний депутат Андрій Герус.

    Тому, за його словами, «треба системно – один раз – вирішити цінову проблему для всіх».

    «Від сьогоднішнього рівня ціна на електроенергію має бути знижена на 10-15% методом певних нормативно-правових актів Кабміну та НКРЕКП», - говорить «головний енергетик» команди Зеленського.

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    Герус обіцяє, що на «Енергоатом» не будуть покладати ще й всі комунальні підприємства, адже «у «Енергоатома» є лише 10% електроенергії для реалізації на ринку прямих контрактів».

    «Потрібно зробити таким чином, щоб «Енергоатому» залишити не 10%, а більше – для ринку прямих контрактів – 20-25%. Тоді компанія зможе виставляти більші обсяги на ринок прямих договорів і тоді на цей ринок можуть прийти споживачі і купувати електроенергію за нижчою ціною», - пояснює представник президента в Кабміні.

    Герус вважає, що ще «треба понизити діючі обмеження цін, встановлені регулятором на ринку на добу наперед і на внутрішньодобовому ринку, а також понизити тариф «Укренерго».

    Довідка
    Протягом перших дев’яти місяців з дати початку роботи ринку на добу наперед та внутрішньодобового ринку діятиме обмеження ціни на електроенергію згідно з постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) від 24 червня 2019 року № 1169. Учасники цих ринків у своїх заявках на торги зазначають ціни на електричну енергію не вище цін, визначених «Оператором ринку».

    Новообраний депутат від «Слуги народу» поінформував, що також у них є ідея вивести з тарифу для «Укренерго» складову на «зелену» енергетику.

    «Можливо це потребуватиме певних змін до закону. Крім того, є можливість більш точно розрахувати деякі параметри тарифу для «Укренерго» , зокрема, стосовно «зеленої» енергетики, хоча компанія зрештою повинна мати тариф, який покриває всю їхню господарську і операційну діяльність», - зазначив Герус.

    Нагадаємо, з 1 липня в Україні стартував другий етап енергореформи, що передбачає запуск нового оптового ринку електроенергії. Реформа ринку електроенергії передбачає впровадження європейської моделі, яка буде стимулювати в Україні конкуренцію і появу нових учасників ринку. 

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