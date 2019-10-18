Чи потрібно Україні воювати з Росією за острів Зміїний?
Краще почати і програти, ніж промовчати і нічого не робити
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Критерий Змеиного.
У РФ есть отличный способ, в случае надобности, ввергнуть в тяжёлый внутриполитический кризис и Украину, и ЕС/НАТО - захватить о. Змеиный.
Остров украинский, был предметом территориального спора с Румынией, и любая перемена его статуса снова поднимет старые споры о границах территориальных вод.
Сущность возможной операции проста:
- правительства ЕС/НАТО и Украины снова предстанут перед необходимостью ответить на прямую военную агрессию России,
НО - стоимость захваченного актива настолько мала, что ожидать ответную военную операцию, чреватую эскалацией в масштабный конфликт, от европейских и украинских правительств, было бы эээ...весьма проблематичным.
Тонкость игры в том, что суверенитет Украины и баланс сил в Черноморском бассейне был бы с одной стороны, необратимо нарушен, с другой - не настолько, чтобы война за его восстановление стала бы неизбежной.
Масштабные протесты же, в случае отсутствия военного ответа, в Украине (как минимум) гарантированы, а значит - и тяжёлый внутриполитический (а затем экономический) кризис - и очередная пощёчина и девальвация достоинства государства Украина на международной арене.
Так вот, я бы всем претендентам на корону в Украине, прямо задавал бы вопрос:
- начнёте ли вы военную операцию против агрессора, в случае захвата о.Змеиный (или других незначительных украинских территорий)?
Учтём, что «вышки Бойко» (не говоря уже о Крыме), два катера и буксир, мы уже отдали без боя.
Если ответ «не начну» (в любом варианте), не выбирайте.
Ибо лучше начать и проиграть, чем не начать и утереться.
Иначе мы никогда не поднимемся из грязи, в которую сами себя давно уложили.
З.Ы. Тем временем, сроки простоя судов в Азовском море снова увеличились в 2-3 раза, по причине незаметно восстановленных блокадных действий Москвы.
Минтранспорта РФ расширил зоны, запрещённые для судоходства в районе Керченского залива, что означает фактическое возобновление блокады Азовского моря.
Ау, зелёные!..
Сыграйте на этом рояле.
Джерело: блог Олексія Арестовича