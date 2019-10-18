Чи потрібно Україні воювати з Росією за острів Зміїний?

Краще почати і програти, ніж промовчати і нічого не робити

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Критерий Змеиного.

У РФ есть отличный способ, в случае надобности, ввергнуть в тяжёлый внутриполитический кризис и Украину, и ЕС/НАТО - захватить о. Змеиный.

Остров украинский, был предметом территориального спора с Румынией, и любая перемена его статуса снова поднимет старые споры о границах территориальных вод.

Сущность возможной операции проста:

правительства ЕС/НАТО и Украины снова предстанут перед необходимостью ответить на прямую военную агрессию России,

НО - стоимость захваченного актива настолько мала, что ожидать ответную военную операцию, чреватую эскалацией в масштабный конфликт, от европейских и украинских правительств, было бы эээ...весьма проблематичным.

Тонкость игры в том, что суверенитет Украины и баланс сил в Черноморском бассейне был бы с одной стороны, необратимо нарушен, с другой - не настолько, чтобы война за его восстановление стала бы неизбежной.

Масштабные протесты же, в случае отсутствия военного ответа, в Украине (как минимум) гарантированы, а значит - и тяжёлый внутриполитический (а затем экономический) кризис - и очередная пощёчина и девальвация достоинства государства Украина на международной арене.

Так вот, я бы всем претендентам на корону в Украине, прямо задавал бы вопрос:

начнёте ли вы военную операцию против агрессора, в случае захвата о.Змеиный (или других незначительных украинских территорий)?

Учтём, что «вышки Бойко» (не говоря уже о Крыме), два катера и буксир, мы уже отдали без боя.

Если ответ «не начну» (в любом варианте), не выбирайте.

Ибо лучше начать и проиграть, чем не начать и утереться.

Иначе мы никогда не поднимемся из грязи, в которую сами себя давно уложили.

З.Ы. Тем временем, сроки простоя судов в Азовском море снова увеличились в 2-3 раза, по причине незаметно восстановленных блокадных действий Москвы.

Минтранспорта РФ расширил зоны, запрещённые для судоходства в районе Керченского залива, что означает фактическое возобновление блокады Азовского моря.

Ау, зелёные!..

Сыграйте на этом рояле.