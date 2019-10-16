Українські катери Island прямують із США до Одеси



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Два патрульних катери ВМС ЗС України Слов'янськ і Старобільськ типу Island

Катери, які в минулому році США подарували Україні, незабаром прибудуть до одеського порту

Два патрульних катери ВМС ЗС України Слов'янськ і Старобільськ типу Island вже прямують до Одеси. Про це в середу, 16 жовтня, повідомляє Український мілітарний портал з посиланням на власні джерела.

У першій половині жовтня вони були завантажені на суховантаж у Балтіморі, який зараз доставляє їх до Одеси. Прибуття очікується у 20-х числах жовтня, тобто на наступному тижні вони будуть в Україні.

Зазначається, що доставка таким перевезенням є найбільш економічно доцільною і практикується не вперше. В аналогічний спосіб були доставлені катери типу Island в Грузію і Пакистан.

Нагадаємо, більше року тому США передали Україні два катери Island. Повідомлялося, що характеристики катерів дозволяють проводити патрулювання в Чорному і Азовському морях і виконувати рейди протягом 14 днів без обмежень.

До слова, українські моряки завершили у США підготовку для служби на катерах Island.

Міністерство внутрішніх справ України проводить переговори із Францією про закупівлю патрульних катерів для прикордонників.