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    Українські катери Island прямують із США до Одеси

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    Два патрульних катери ВМС ЗС України Слов'янськ і Старобільськ типу Island - Українські катери Island прямують із США до Одеси
    Два патрульних катери ВМС ЗС України Слов'янськ і Старобільськ типу Island

    Катери, які в минулому році США подарували Україні, незабаром прибудуть до одеського порту

    Два патрульних катери ВМС ЗС України Слов'янськ і Старобільськ типу Island вже прямують до Одеси. Про це в середу, 16 жовтня, повідомляє Український мілітарний портал з посиланням на власні джерела.

    У першій половині жовтня вони були завантажені на суховантаж у Балтіморі, який зараз доставляє їх до Одеси. Прибуття очікується у 20-х числах жовтня, тобто на наступному тижні вони будуть в Україні.

    Зазначається, що доставка таким перевезенням є найбільш економічно доцільною і практикується не вперше. В аналогічний спосіб були доставлені катери типу Island в Грузію і Пакистан.

    Нагадаємо, більше року тому США передали Україні два катери Island. Повідомлялося, що характеристики катерів дозволяють проводити патрулювання в Чорному і Азовському морях і виконувати рейди протягом 14 днів без обмежень.

    До слова, українські моряки завершили у США підготовку для служби на катерах Island.

    Міністерство внутрішніх справ України проводить переговори із Францією про закупівлю патрульних катерів для прикордонників.

     

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