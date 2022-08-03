Головна Новини
search button user button menu button

Рашисти обстріляли Донеччину: загинули цивільні, багато поранених

Мар’яна Мигаль
Сьогодні, 08:54 glavcom.ua
Рашисти обстріляли Донеччину: загинули цивільні, багато поранених
Окупанти продовжують знищувати Донеччину
фото ілюстративне

Усього з початку повномасштабної агресії РФ в Донецькій області загинули 675 осіб

Російські загарбники продовжують атакувати Донецьку область і вбивати мирне населення.  За минулу добу окупанти вбили чотирьох цивільних, ще семеро осіб отримали поранення. Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

«За 2 серпня росіяни вбили чотирьох мирних жителів Донбасу – в Красногорівці. Ще 7 осіб отримали поранення», – розповів він.

Всього з початку повномасштабної агресії РФ в Донецькій області загинули 675 осіб, ще 1745 мирних громадян отримали поранення. Ці цифри вказані без урахування жертв і поранених в Маріуполі і Волновасі.

Як повідомлялося, з Донецької області евакуювалися вже дві третини населення, наразі в регіоні лишилось близько 250 тисяч мешканців. 

Раніше президент України Володимир Зеленський повідомив, що влада зобов'язала жителів Донецької області евакуюватися. Він також зазначив, що багато хто відмовляється залишати регіон, але зробити це необхідно.

Нагадаємо, триває 161-ша доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник продовжує завдавати авіаційних та ракетних ударів по цивільних об’єктах на території України.

Теги: Донеччина війна

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Українські воїни знищили склад зброї окупантів
Донеччина: ЗСУ показали, як палав склад боєприпасів окупантів (відео)
4 липня, 14:33
Окупанти зруйнували дев'ять житлових будинків
Донеччина: поліція показала наслідки ворожої атаки (фото)
12 липня, 12:15
Наслідки рашистської атаки на Донеччину 
Донеччина: поліція показала наслідки ворожої атаки (фото)
19 липня, 11:40

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
116K
У кількох областях прогриміли вибухи (оновлено)
76K
Казахстан відреагував на «заклик» Медведєва захопити країну 
60K
Львівщина: Повітряні сили повідомили, куди влучила рашистська ракета
54K
Росія будує на Херсонщині мости-привиди: що це і як працює
48K
Літак Ненсі Пелосі приземлився на Тайвані
40K
Візит Пелосі на Тайвань: Китай розчарував путінських пропагандистів

Новини

РФ в чотирьох областях збирає охочих воювати в Україні 
Сьогодні, 09:32
В Україні оголошено штормове попередження: які області вкриє негода 
Сьогодні, 09:14
Оборона України: ситуація в регіонах станом на ранок 3 серпня
Сьогодні, 09:06
Окупанти вночі двічі били ракетами по Харкову: снряди запускали з Бєлгорода
Сьогодні, 08:59
Рашисти обстріляли Донеччину: загинули цивільні, багато поранених
Сьогодні, 08:54
Залізничне сполучення окупованих Херсона та Криму, імовірно, зруйноване – британська розвідка 
Сьогодні, 08:48

Прес-релізи

У Чехії запрацював фонд «Діти України»
У Чехії запрацював фонд «Діти України»
2 серпня, 20:02
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту