Рашисти обстріляли Донеччину: загинули цивільні, багато поранених

Усього з початку повномасштабної агресії РФ в Донецькій області загинули 675 осіб

Російські загарбники продовжують атакувати Донецьку область і вбивати мирне населення. За минулу добу окупанти вбили чотирьох цивільних, ще семеро осіб отримали поранення. Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

«За 2 серпня росіяни вбили чотирьох мирних жителів Донбасу – в Красногорівці. Ще 7 осіб отримали поранення», – розповів він.

Всього з початку повномасштабної агресії РФ в Донецькій області загинули 675 осіб, ще 1745 мирних громадян отримали поранення. Ці цифри вказані без урахування жертв і поранених в Маріуполі і Волновасі.

Як повідомлялося, з Донецької області евакуювалися вже дві третини населення, наразі в регіоні лишилось близько 250 тисяч мешканців.

Раніше президент України Володимир Зеленський повідомив, що влада зобов'язала жителів Донецької області евакуюватися. Він також зазначив, що багато хто відмовляється залишати регіон, але зробити це необхідно.

Нагадаємо, триває 161-ша доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник продовжує завдавати авіаційних та ракетних ударів по цивільних об’єктах на території України.