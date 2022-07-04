Донеччина: ЗСУ показали, як палав склад боєприпасів окупантів (відео)

«Фаєр-шоу у Сніжному Донецької області. Удар припав по складах боєприпасів окупантів», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, в окупованому росіянами з 2014 року місті Сніжне Горлівського району Донецької області близько 1-ї години ночі 4 липня пролунали вибухи, після чого спалахнула сильна пожежа.

Раніше рашисти вдарили по Миколаєву: у місті лунали потужні вибухи.