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  4. Донеччина: ЗСУ показали, як палав склад боєприпасів окупантів (відео)
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    Політика

    Донеччина: ЗСУ показали, як палав склад боєприпасів окупантів (відео)

    Українські воїни знищили склад зброї окупантів - Донеччина: ЗСУ показали, як палав склад боєприпасів окупантів (відео)
    Українські воїни знищили склад зброї окупантів
    фото: скріншот з відео

    Фаєр-шоу у Сніжному Донецької області був на складі зброї бойовиків

    У понеділок, 4 липня в окупованому Сніжному Донецької області загорівся склад боєприпасів бойовиків так званої «ДНР». ЗСУ показали, як палав склад. Про це йдеться у відео, опубліковане в Telegram-каналі Сухопутних військ ЗСУ.

    «Фаєр-шоу у Сніжному Донецької області. Удар припав по складах боєприпасів окупантів», – йдеться в повідомленні.

    Нагадаємо, в окупованому росіянами з 2014 року місті Сніжне Горлівського району Донецької області близько 1-ї години ночі 4 липня пролунали вибухи, після чого спалахнула сильна пожежа.

    Раніше рашисти вдарили по Миколаєву: у місті лунали потужні вибухи.

    Теги: пожежа росія окупанти ЗСУ війна Донеччина Україна окупація #stoprussia
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    Донеччина: ЗСУ показали, як палав склад боєприпасів окупантів (відео)