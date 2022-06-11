РФ обстріляла Дніпропетровщину з «Ураганів», є поранені

Ворог завдав удару по Зеленодольській та Широківській громадах

У ніч на суботу, 11 червня, російські війська обстріляли Дніпропетровщину. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

У Криворізькому районі ворог поцілив по двох громадах: Зеленодольській та Широківській.

«Бив населені пункти і з артилерії, і з «Ураганів». Двоє людей поранені. Вони у лікарні», - повідомив Резніченко.

Внаслідок обстрілів пошкоджені будинки, старостат, будинок культури.

Через обстріли село Велика Костромка без світла та газу.

Як повідомлялося, 10 червня російські війська обстріляли з «Градів» Широківську та Зеленодольську громади у Дніпропетровській області.

10 червня українські захисники збили безпілотник російських окупантів над Дніпропетровщиною.

Представник Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький не виключає, що якщо Росії вдасться повністю захопити Донецьку та Луганську області, то окупанти можуть розпочати новий наступ на Дніпро, Запоріжжя та Одесу.