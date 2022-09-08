Рашисти завдали ракетного удару по Кривому Рогу

Наразі деталей про ситуацію в місті не повідомляється

Удень 8 вересня рашисти вдарили ракетами по місту Кривий Ріг, що на Дніпропетровщині. Про це повідомив начальник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул.

Наразі невідомо, куди саме влучили окупанти. Містян просять залишатися в укриттях.

Нагадаємо, 6 вересня під час масштабної повітряної тривоги російські загарбники атакували ракетами Кривий Ріг на Дніпропетровщині. Тоді внаслідок удару спалахнула сильна пожежа на нафтобазі.

Перед цим сили ППО збили ракету на Дніпропетровщині.