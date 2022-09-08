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Рашисти завдали ракетного удару по Кривому Рогу

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Рашисти завдали ракетного удару по Кривому Рогу
Ворог вкотре обстріляв Кривий Ріг
фото з відкритих джерел

Наразі деталей про ситуацію в місті не повідомляється

Удень 8 вересня рашисти вдарили ракетами по місту Кривий Ріг, що на Дніпропетровщині. Про це повідомив начальник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул.

Рашисти завдали ракетного удару по Кривому Рогу фото 1

Наразі невідомо, куди саме влучили окупанти. Містян просять залишатися в укриттях.

Нагадаємо, 6 вересня під час масштабної повітряної тривоги російські загарбники атакували ракетами Кривий Ріг на Дніпропетровщині. Тоді внаслідок удару спалахнула сильна пожежа на нафтобазі.

Перед цим сили ППО збили ракету на Дніпропетровщині.

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Теги: Кривий Ріг Дніпропетровщина ракета

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