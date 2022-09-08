Рашисти завдали ракетного удару по Кривому Рогу
Наразі деталей про ситуацію в місті не повідомляється
Удень 8 вересня рашисти вдарили ракетами по місту Кривий Ріг, що на Дніпропетровщині. Про це повідомив начальник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул.
Наразі невідомо, куди саме влучили окупанти. Містян просять залишатися в укриттях.
Нагадаємо, 6 вересня під час масштабної повітряної тривоги російські загарбники атакували ракетами Кривий Ріг на Дніпропетровщині. Тоді внаслідок удару спалахнула сильна пожежа на нафтобазі.
Перед цим сили ППО збили ракету на Дніпропетровщині.
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