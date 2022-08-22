Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

За тиждень ЗСУ збили п'ять ворожих ракет у небі над Дніпропетровщиною

Альона Боженко
glavcom.ua
За тиждень ЗСУ збили п'ять ворожих ракет у небі над Дніпропетровщиною
Сили ППО за тиждень збили над Дніпропетровщиною п'ять ворожих ракет
фото ілюстративне

В Сухому Ставку знищено ворожий пункт постачання боєприпасів

Протягом минулого тижня українські військові збили п'ять ворожих ракет у небі над Дніпропетровською областю. Про це повідомив начальник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул.

«Активно працювали наші підрозділи протиповітряної оборони. Ви знаєте, я публічно про роботу ППО не говорю, тому що нам потрібна реальна безпека, а не надлишкова інформація. Але на цьому тижні наші хлопці збили п’ять ракет. Пишаємося нашими захисниками неба!», – написав він.

Вілкул додав, що спроба окупантів покращити тактичне положення штурмовими діями в районі Зеленого Гаю (недалеко від Давидова Броду Херсонської області) завершилась для ворога значними втратами та відступом.

Також українськими ракетно-артилерійськими підрозділами в Сухому Ставку (Херсонська область) знищено ворожий пункт постачання боєприпасів.

«Завдяки професійним діям та героїзму наших військових, орки продовжують втрачати живу силу та техніку. В цілому, з 24 лютого на території України вже ліквідовано 45 200 російських військових, 1912 танків, 4 224 бойових броньованих машин, 234 літаки, 197 гелікоптерів, 806 БПЛА… і цей перелік втрат ворога наші військові щодня збільшують», – додав Вілкул.

Нагадаємо, 20 серпня, окупанти впродовж дня обстрілювали Дніпропетровську область. Система ППО знищила 4 ракети ворога. Унаслідок падіння уламків постраждав один чоловік – він дістав легкі опіки.

Також вночі 20 серпня російська загарбницька армія з різної зброї била по Нікопольському та Криворізькому районах Дніпропетровщини. 

Теги: обстріл Олександр Вілкул Дніпропетровщина ракета

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Одна з ракет влучила у зерносховище
Ранковий обстріл Одеси. Куди влучив ворог
Вчора, 09:40
РФ продовжує тероризувати Дніпропетровщину
Ракета влучила в житло мирного населення: наслідки обстрілу Дніпропетровщини
Вчора, 18:25
Окупанти ракетами обстріляли Харків
Три «прильоти». Рашисти обстріляли Харків (оновлено)
Вчора, 21:30

Події в Україні

За тиждень ЗСУ збили п'ять ворожих ракет у небі над Дніпропетровщиною
За тиждень ЗСУ збили п'ять ворожих ракет у небі над Дніпропетровщиною
Зеленський вручив премії «Національна легенда України»
Зеленський вручив премії «Національна легенда України»
У Мелітополі партизани покарали окупанта, який чіплявся до дівчини (відео)
У Мелітополі партизани покарали окупанта, який чіплявся до дівчини (відео)
Гатили з мінометів та ствольної артилерії. Рашисти обстріляли Сумщину
Гатили з мінометів та ствольної артилерії. Рашисти обстріляли Сумщину
У різних районах Мелітополя прогриміли вибухи
У різних районах Мелітополя прогриміли вибухи
В окупованому Севастополі знову спрацювала ППО (відео)
В окупованому Севастополі знову спрацювала ППО (відео)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
74K
Ізраїльський дипломат застеріг українську владу
63K
Окупанти захопили частину села на Миколаївщині
61K
«Хочу пожелать, чтобы Бог хранил вас». Як митрополит Онуфрій з окупантами зустрічався
56K
Заяви Онуфрія на зустрічі із полоненими рашистами урівнюють Україну і Росію, – ПЦУ
45K
На Харківщині окупанти самі задокументували докази своїх злочинів (відео)
32K
Коли військові отримають зарплату за липень: нардеп назвав дату

Новини

На Херсонщині окупанти викрали двох директорок ліцеїв
Вчора, 19:47
Росія перекидає засоби ППО на територію Білорусі
Вчора, 07:29
ЗСУ відбили наступ окупантів під Харковом – Генштаб
20 серпня, 07:16
Генштаб назвав напрямки, де ЗСУ успішно відбили атаку ворога
19 серпня, 18:44
Рашисти розбудовують аеродром у Білорусі: супутникові знімки
19 серпня, 18:00
Рашисти атакували Дніпропетровщину: снаряди прилетіли у житлові квартали
19 серпня, 16:59

Прес-релізи

Гелікоптер, придбаний через United24, відправлено на фронт
Гелікоптер, придбаний через United24, відправлено на фронт
19 серпня, 16:23
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту