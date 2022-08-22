За тиждень ЗСУ збили п'ять ворожих ракет у небі над Дніпропетровщиною

В Сухому Ставку знищено ворожий пункт постачання боєприпасів

Протягом минулого тижня українські військові збили п'ять ворожих ракет у небі над Дніпропетровською областю. Про це повідомив начальник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул.

«Активно працювали наші підрозділи протиповітряної оборони. Ви знаєте, я публічно про роботу ППО не говорю, тому що нам потрібна реальна безпека, а не надлишкова інформація. Але на цьому тижні наші хлопці збили п’ять ракет. Пишаємося нашими захисниками неба!», – написав він.

Вілкул додав, що спроба окупантів покращити тактичне положення штурмовими діями в районі Зеленого Гаю (недалеко від Давидова Броду Херсонської області) завершилась для ворога значними втратами та відступом.

Також українськими ракетно-артилерійськими підрозділами в Сухому Ставку (Херсонська область) знищено ворожий пункт постачання боєприпасів.

«Завдяки професійним діям та героїзму наших військових, орки продовжують втрачати живу силу та техніку. В цілому, з 24 лютого на території України вже ліквідовано 45 200 російських військових, 1912 танків, 4 224 бойових броньованих машин, 234 літаки, 197 гелікоптерів, 806 БПЛА… і цей перелік втрат ворога наші військові щодня збільшують», – додав Вілкул.

Нагадаємо, 20 серпня, окупанти впродовж дня обстрілювали Дніпропетровську область. Система ППО знищила 4 ракети ворога. Унаслідок падіння уламків постраждав один чоловік – він дістав легкі опіки.

Також вночі 20 серпня російська загарбницька армія з різної зброї била по Нікопольському та Криворізькому районах Дніпропетровщини.