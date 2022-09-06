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Ракетний удар по Кривому Рогу: перші подробиці (відео)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Ракетний удар по Кривому Рогу: перші подробиці (відео)
Масштаби руйнацій та інформація про постраждалих з’ясовуються
Валентин Резніченко/Telegram

Внаслідок удару спалахнула сильна пожежа на нафтобазі

Російські загарбники під час повітряної тривоги вдарили ракетами по Кривому Рогу на Дніпропетровщині. Зруйновано нафтобазу. Про це повідомив голова місцевої ОВА Валентин Резніченко.

«У нас ракетний удар по Кривому Рогу. Сильна пожежа на нафтобазі», – йдеться в повідомленні.

На місці працюють вогнеборці та пожежний потяг.

Масштаби руйнацій та інформація про постраждалих з’ясовуються.

Раніше повідомлялося, що під час чергового обстрілу Харкова рашисти влучили в житловий багатоповерховий будинок.

Нагадаємо, триває 195-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник продовжує зосереджувати зусилля на встановленні повного контролю над територією Донецької області, утриманні тимчасово захоплених районів Херсонської, частини Харківської, Запорізької та Миколаївської областей.

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Теги: пожежа окупанти війна Кривий Ріг рашисти

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