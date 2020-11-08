Проведення аудиту було складовою передвиборчої кампанії президента і «Слуги народу», — Разумков

За словами Разумкова, перезавантаження стратегічного бачення розвитку країни є запитом суспільства

Щоб розуміти, куди має рухатись держава, потрібен аудит її стану.

На цьому наголосив голова Верховної Ради Дмитро Разумков під час Презентації Аудиту економіки та векторів Національної економічної стратегії України 2030. Повідомляється на офіційній сторінці Верховної Ради у Facebook.

За словами Голови Парламенту, одна з базових речей для досягнення успіху — правильно поставлена задача, тому щоб рух держави на цьому шляху був ефективним, треба мати розуміння, якими ресурсами оперувати. «Для того, аби мати це розуміння, — саме і потрібен аудит економіки країни», — сказав Дмитро Разумков

Як зазначив Голова Верховної Ради, проведення такого аудиту було однією зі складових передвиборчої кампанії і президента України, і парламентської партії «Слуга народу». За його словами, перезавантаження стратегічного бачення розвитку країни було запитом суспільства під час останніх президентських та парламентських виборів.

Голова парламенту висловив вдячність представникам бізнесу за співпрацю з органами влади у підготовці цього документу. Незважаючи на те, що такий економічний аудит мав би з'явитися ще на початку незалежності нашої держави, Дмитро Разумков відзначив важливість його появи сьогодні. «Сподіваюся, це буде не лише документ заради документу, як дуже часто це робилося, а напрям, за яким ми будуватимемо щасливе майбутнє для України», — зазначив він.

Крім того, голова парламенту підкреслив, що Верховна Рада завжди готова долучатися і сприяти ефективному та успішному розвитку всіх конструктивних починань.