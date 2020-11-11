Спікер парламенту Разумков захворів на Covid-19

Голова Верховної Ради працюватиме дистанційно

Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков повідомив, що отримав позитивний результат тесту на коронавірусну хворобу Covid-19.

«Ризик підхопити коронавірус є в кожного з нас. Сьогодні хвороба наздогнала і мою родину, я отримав позитивний результат тесту. Почуваюся нормально, сподіваюся, так буде і надалі. Знаходитимуся на ізоляції та працюватиму дистанційно», - написав Разумков на своїй сторінці в соцмережі Facebook у середу ввечері.

Напередодні прем'єр-міністр Денис Шмигаль отримав негативний результат тесту на коронавірус.

9 листопада стало відомо, що президент Володимир Зеленський захворів на коронавірус. Він повідомив, що почувається добре та працюватиме вдома.

Зазначимо, що прессекретарка Зеленського Юлія Мендель потрапила у черговий конфуз. Вона висловила жаль, що президент почувається добре.

Варто додати, що Зеленський образився на людей, які радіють його хворобі. Про це він написав у соцмережах після того, як отримав критичні коментарі українців до посту про хворобу.

До слова, глава Офісу президента Андрій Єрмак слідом за Зеленським пішов на самоізоляцію. 9 листопада він також отримав позитивний тест на коронавірус.

Нагадаємо, сьогодні Кабінет міністрів затвердив введення карантину вихідного дня. Вже в найближчі вихідні та протягом мінімум трьох тижнів буде обмежена діяльність кафе і ресторанів (робота на винос) та інших розважальних закладів. Працювати будуть, переважно, продуктові та побутові магазини, АЗС і аптеки.

Своє обурення рішенням Кабміну висловив співвласник мережі кінотеатрів «Планета кіно» Дмитро Деркач. Він заявив, що через це доведеться звільнити щонайменше 500 осіб.

Міський голова Львова Андрій Садовий заявив, що влада міста не збирається приймати умови карантину вихідного дня, рішення про який сьогодні прийняв ряд. Садовий вважає це рішення «дурним».

Крім того, влада України відмовляється від адаптивного карантину та запроваджує обмеження помаранчевого рівня небезпеки на всій території держави.

Нагадаємо, в Україні за минулу добу, 10 листопада, коронавірусне захворювання підтвердили ще у 10 611 людей. Також відомо, що одужали 6 802 особи (у попередній день 5 514), а 191 – померло від ускладнень (вчора 191 людей). За останню добу захворіло 350 дітей і медпрацівників – 493. Загалом від початку пандемії станом на ранок 11 листопада в країні, за офіційними даними, заразилися коронавірусом – 489 808 осіб; одужало – 221 459 осіб; летальних випадків – 8 947; проведено ПЛР-тестувань – 3 735 166.