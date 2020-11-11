Коронавірусне кубло. Колишній глава Офісу президента прокоментував хворобу Зеленського та Разумкова

Спікер парламенту повідомив у соцмережі про свою хвороби. Андрій Богдан майже іронічно відразу відреагував

Колишній голова Офісу президента України Андрій Богдан відреагував на новину про захворювання голови Верховної Ради Дмитра Разумкова, президента Володимира Зеленського та інших топ-політиків на коронавірус.

У коментарях під постом Разумкова про його хворобу колишній очільник Офісу президента написав: «У вас там шо? Коронавірусне кубло?».

Користувачі соцмережі розділилися у своїх оцінках коментаря Богдана. Дехто сприйняв це з гумором та схваленням, а інші почали його критикувати, нагадавши, що від Covid-19 ніхто не застрахований.

Раніше також стало відомо, що коронавірус підтвердили у спікера парламенту Дмитра Разумкова.

9 листопада стало відомо, що президент Володимир Зеленський захворів на коронавірус. Він повідомив, що почувається добре та працюватиме вдома.

Зазначимо, що прессекретарка Зеленського Юлія Мендель потрапила у черговий конфуз. Вона висловила жаль, що президент почувається добре.

Варто додати, що Зеленський образився на людей, які радіють його хворобі. Про це він написав у соцмережах після того, як отримав критичні коментарі українців до посту про хворобу.

До слова, глава Офісу президента Андрій Єрмак слідом за Зеленським пішов на самоізоляцію. 9 листопада він також отримав позитивний тест на коронавірус.

Крім того, міністр фінансів Марченко захворів на Covid-19.

Також на коронавірус захворів міністр оборони України Андрій Таран.

Напередодні прем'єр-міністр Денис Шмигаль отримав негативний результат тесту на коронавірус.