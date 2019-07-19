Разумков публічно почав говорити українською мовою замість російської



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Разумков зазначив, що питання мови не так гостро стоїть у суспільстві, як інші проблеми

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Лідер пропрезидентської партії «Слуга народуДмитро Разумков в ефірі програми «Право на владуна телеканалі «1+1почав розмовляти українською мовою. До цього на ефірах говорив російською. Пояснив, що перейде на українську, коли стане нардепом. Згодом знайшов ще одну причину - до моменту деокупації Донбасу і Криму.

Разумков на кілька запитань відповів українською. Потім ведуча програми Наталія Мосейчук запитала в нього: «Ви так органічно говорите українською мовою, що я спочатку навіть не помітила і мені сказала про це режисерська група. А що - щось посвятилося? Чи все-таки закон (про українську мову як державну)?».

Разумков одразу ж перейшов на російську.

«Я гадаю, що я можу спокійно розмовляти і російською мовою, і українською мовою. У мене була можливість поспілкуватися у Львові вчора. Ми чудово спілкувалися із жителями Львова і українською мовою, і російською мовою. З деякими, з гостями західної столиці, довелося поспілкуватися англійською. Тому насправді я вчергове, об'їхавши всю країну, переконався, що ми досить непогано розуміємо одне одного, коли в цьому немає політики. І я впевнений, що ці питання - важливі. Але питання миру, стабільності, боротьби з корупцією сьогодні турбують людей набагато більше», - сказав Разумков.

Політик додав, що питання мови не так гостро стоїть і на Донбасі.

«Минулого тижня мені довелося побувати в Луганській та Донецькій областях. Вас, можливо, це здивує, але і там говорив українською і російською мовами. І чудово мене розуміли, і ні в кого не було ніяких питань чи претензій щодо мови. Були претензії, що немає води, транспорту, щодо корупційних схем на лінії розмежування - хто у кого і за скільки возить, було багато інших претензій. Але те, на чому намагаються піаритися політики, воно було дуже другорядним. Я думаю, що ці вибори це підтвердять. І ми зможемо знайти точки дотику, які дозволять нам з вами об'єднати цю державу і ніякі політичні технології на це не зможуть повпливати», - зазначив Разумков.