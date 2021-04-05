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    За минулу добу в Україні виявлено 10179 нових хворих на Covid-19

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    4 квітня&nbsp;було госпіталізовано 3275 хворих на коронавірус - За минулу добу в Україні виявлено 10179 нових хворих на Covid-19
    4 квітня було госпіталізовано 3275 хворих на коронавірус
    Фото з відкритих джерел

    Минулої доби від ускладнень хвороби померли 254 пацієнти

    За минулу добу, 4 квітня, в Україні виявлено 10179 нових хворих на Covid-19. Учора від ускладнень хвороби померли 254 пацієнти, що на 4 особи менше, ніж 3 квітня.

    Було госпіталізовано 3275 осіб, одужало від коронавірусу 4946 людей. Про це повідомив очільник МОЗ Максим Степанов.

    За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Харківській (1155), Львівській (1121), Дніпропетровській (1003), Одеській (660), Київській (619) областях.

    Здійснено тестувань за добу – 34 666 (зокрема методом ПЛР – 21 963, методом ІФА – 4 574, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 8 129).

    За весь час пандемії в Україні:

    • захворіло – 1 755 888 осіб;
    • одужало – 1 352 139 осіб;
    • летальних випадків – 34 587;
    • проведено ПЛР-тестувань – 8 356 074

    Кількість захворювань в регіонах за добу:

    • м. Київ – 458 випадків
    • Вінницька область – 233
    • Волинська область – 241
    • Дніпропетровська область – 1 003
    • Донецька область – 254
    • Житомирська область – 557
    • Закарпатська – 165
    • Запорізька область – 293
    • Івано-Франківська область – 91
    • Київська область – 619
    • Кіровоградська область – 108
    • Луганська область – 36
    • Львівська область – 1 121
    • Миколаївська область – 287
    • Одеська область – 660
    • Полтавська область – 229
    • Рівненська область – 252
    • Сумська область – 428
    • Тернопільська область – 441
    • Харківська область – 1 155
    • Херсонська область – 176
    • Хмельницька область – 439
    • Черкаська область – 361
    • Чернівецька область – 254
    • Чернігівська область – 318

    Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

    Нагадаємо, за добу 3 квітня в Україні було виявлено 13738 нових хворих на Covid-19. Того дня від ускладнень хвороби померли 258 пацієнтів. Було госпіталізовано 5545 осіб, одужало від коронавірусу 4657 людей. Про це повідомив очільник МОЗ Максим Степанов.

    Здійснено тестувань за добу – 128492 (зокрема методом ПЛР – 58951, методом ІФА – 23084, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 46457).

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    Теги: статистика Україна Максим Степанов епідемія коронавірус
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