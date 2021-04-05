За минулу добу в Україні виявлено 10179 нових хворих на Covid-19

4 квітня було госпіталізовано 3275 хворих на коронавірус

Минулої доби від ускладнень хвороби померли 254 пацієнти

За минулу добу, 4 квітня, в Україні виявлено 10179 нових хворих на Covid-19. Учора від ускладнень хвороби померли 254 пацієнти, що на 4 особи менше, ніж 3 квітня.

Було госпіталізовано 3275 осіб, одужало від коронавірусу 4946 людей. Про це повідомив очільник МОЗ Максим Степанов.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Харківській (1155), Львівській (1121), Дніпропетровській (1003), Одеській (660), Київській (619) областях.

Здійснено тестувань за добу – 34 666 (зокрема методом ПЛР – 21 963, методом ІФА – 4 574, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 8 129).

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 1 755 888 осіб;

одужало – 1 352 139 осіб;

летальних випадків – 34 587;

проведено ПЛР-тестувань – 8 356 074

Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ – 458 випадків

Вінницька область – 233

Волинська область – 241

Дніпропетровська область – 1 003

Донецька область – 254

Житомирська область – 557

Закарпатська – 165

Запорізька область – 293

Івано-Франківська область – 91

Київська область – 619

Кіровоградська область – 108

Луганська область – 36

Львівська область – 1 121

Миколаївська область – 287

Одеська область – 660

Полтавська область – 229

Рівненська область – 252

Сумська область – 428

Тернопільська область – 441

Харківська область – 1 155

Херсонська область – 176

Хмельницька область – 439

Черкаська область – 361

Чернівецька область – 254

Чернігівська область – 318

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Нагадаємо, за добу 3 квітня в Україні було виявлено 13738 нових хворих на Covid-19. Того дня від ускладнень хвороби померли 258 пацієнтів. Було госпіталізовано 5545 осіб, одужало від коронавірусу 4657 людей. Про це повідомив очільник МОЗ Максим Степанов.

Здійснено тестувань за добу – 128492 (зокрема методом ПЛР – 58951, методом ІФА – 23084, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 46457).

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