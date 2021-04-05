За минулу добу в Україні виявлено 10179 нових хворих на Covid-19
Минулої доби від ускладнень хвороби померли 254 пацієнти
За минулу добу, 4 квітня, в Україні виявлено 10179 нових хворих на Covid-19. Учора від ускладнень хвороби померли 254 пацієнти, що на 4 особи менше, ніж 3 квітня.
Було госпіталізовано 3275 осіб, одужало від коронавірусу 4946 людей. Про це повідомив очільник МОЗ Максим Степанов.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Харківській (1155), Львівській (1121), Дніпропетровській (1003), Одеській (660), Київській (619) областях.
Здійснено тестувань за добу – 34 666 (зокрема методом ПЛР – 21 963, методом ІФА – 4 574, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 8 129).
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 1 755 888 осіб;
- одужало – 1 352 139 осіб;
- летальних випадків – 34 587;
- проведено ПЛР-тестувань – 8 356 074
Кількість захворювань в регіонах за добу:
- м. Київ – 458 випадків
- Вінницька область – 233
- Волинська область – 241
- Дніпропетровська область – 1 003
- Донецька область – 254
- Житомирська область – 557
- Закарпатська – 165
- Запорізька область – 293
- Івано-Франківська область – 91
- Київська область – 619
- Кіровоградська область – 108
- Луганська область – 36
- Львівська область – 1 121
- Миколаївська область – 287
- Одеська область – 660
- Полтавська область – 229
- Рівненська область – 252
- Сумська область – 428
- Тернопільська область – 441
- Харківська область – 1 155
- Херсонська область – 176
- Хмельницька область – 439
- Черкаська область – 361
- Чернівецька область – 254
- Чернігівська область – 318
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Нагадаємо, за добу 3 квітня в Україні було виявлено 13738 нових хворих на Covid-19. Того дня від ускладнень хвороби померли 258 пацієнтів. Було госпіталізовано 5545 осіб, одужало від коронавірусу 4657 людей. Про це повідомив очільник МОЗ Максим Степанов.
Здійснено тестувань за добу – 128492 (зокрема методом ПЛР – 58951, методом ІФА – 23084, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 46457).