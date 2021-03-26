Невтішні темпи вакцинації: Україна пасе задніх (статистика)

Наша країна випереджає лише Білорусь та Північну Македонію за темпами вакцинації

Народний депутат від «Європейської Солідарності» Олексій Гончаренко охарактеризував свіжу статистику щодо кількості вакцинацій на кількість населення по Європі.

«За даними сайту Our World in Data, ми випереджаємо лише лукашенківську Білорусь і Північну Македонію. Нас уже залишила далеко позаду навіть Албанія, якій ми минулого року допомагали грошима», – уточнив він на своїй сторінці в Facebook.

Гончаренко акцентував увагу на тому, що справа не лише в місцях. «Вакциновано лише 0,4% населення. Але міністр Степанов і далі розповідатиме, що все у нас гаразд», – підсумував він.

Свіжа статистика щодо кількості вакцинацій на кількість населення по Європі

Нагадаємо, за минулу добу, 25 березня, в Україні зафіксували 18132 нових випадки коронавірусної хвороби Covid-19. Другий день поспіль в нашій країні фіксують найбільший показник добового приросту кількості хворих від початку епідемії. У лікарнях Києва – найбільша кількість хворих від початку пандемії.

Очільник МОЗ Максим Степанов 25 березня підтвердив інформацію про те, що Індія зупинила експорт вакцин від коронавірусу. В Україну надійшла перша партія китайської вакцини від коронавірусу Sinovac.

Заступник міністра охорони здоров’я, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко розповів, що в Україні планують почати вводити другу дозу вакцини від коронавірусу в 20-х числах травня. Доти українцям робитимуть щеплення лише однією дозою. Також він повідомив, кого першим вакцинуватимуть препаратом Sinovac.

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