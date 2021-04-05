У трьох областях за добу не зробили жодного щеплення проти Covid-19

Найбільше щеплень за добу зробили в Харківській області – 250 доз

В Україні 4 квітня зробили 1258 щеплень проти Covid-19, повідомляється на сайті апарату Ради національної безпеки і оборони.

Усі щеплені отримали тільки першу дозу вакцини. При цьому в Київській, Херсонській та Одеській областях не зробили жодного щеплення.

Найбільше щеплень за добу зробили в Харківській області – 250 доз, далі йде Київ - 130 щеплень.

Загалом ситуація з отриманням першої дози вакцини протягом 4 квітня така:

Київ – 130 щеплень;

Вінницька область – 20 щеплень;

Волинська область – 20 щеплень;

Дніпропетровська область – 40 щеплень;

Донецька область – 10 щеплень;

Житомирська область – 40 щеплень;

Закарпатська – 20 щеплень;

Запорізька область – 70 щеплень;

Івано-Франківська область – 88 щеплень;

Київська область – 0 щеплень;

Кіровоградська область – 20 щеплень;

Луганська область – 10 щеплень;

Львівська область – 110 щеплення;

Миколаївська область – 60 щеплень;

Одеська область – 50 щеплень;

Полтавська область – 20 щеплень;

Рівненська область - 50 щеплень;

Сумська область – 20 щеплень;

Тернопільська область – 70 щеплень;

Харківська область – 250 щеплень;

Херсонська область – 0 щеплень;

Хмельницька область – 40 щеплень;

Черкаська область – 70 щеплень;

Чернівецька область – 30 щеплень;

Чернігівська область – 30 щеплень.

З початку кампанії загалом вакцинували 291 822 осіб першою дозою, другу дозу (завершили вакцинацію) отримали дві особи.

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За минулу добу, 4 квітня, в Україні виявлено 10179 нових хворих на Covid-19. Учора від ускладнень хвороби померли 254 пацієнти, що на 4 особи менше, ніж 3 квітня.