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    У трьох областях за добу не зробили жодного щеплення проти Covid-19

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    Усі щеплені отримали тільки першу дозу вакцини - У трьох областях за добу не зробили жодного щеплення проти Covid-19
    Усі щеплені отримали тільки першу дозу вакцини
    Фото: pixabay.com

    Найбільше щеплень за добу зробили в Харківській області – 250 доз

    В Україні 4 квітня зробили 1258 щеплень проти Covid-19, повідомляється на сайті апарату Ради національної безпеки і оборони.

    Усі щеплені отримали тільки першу дозу вакцини. При цьому в Київській, Херсонській та Одеській областях не зробили жодного щеплення.

    Найбільше щеплень за добу зробили в Харківській області – 250 доз, далі йде Київ - 130 щеплень.

    Загалом ситуація з отриманням першої дози вакцини протягом 4 квітня така:

    • Київ – 130 щеплень;
    • Вінницька область – 20 щеплень;
    • Волинська область – 20 щеплень;
    • Дніпропетровська область – 40 щеплень;
    • Донецька область – 10 щеплень;
    • Житомирська область – 40 щеплень;
    • Закарпатська – 20 щеплень;
    • Запорізька область – 70 щеплень;
    • Івано-Франківська область – 88 щеплень;
    • Київська область – 0 щеплень;
    • Кіровоградська область – 20 щеплень;
    • Луганська область – 10 щеплень;
    • Львівська область – 110 щеплення;
    • Миколаївська область – 60 щеплень;
    • Одеська область – 50 щеплень;
    • Полтавська область – 20 щеплень;
    • Рівненська область - 50 щеплень;
    • Сумська область – 20 щеплень;
    • Тернопільська область – 70 щеплень;
    • Харківська область – 250 щеплень;
    • Херсонська область – 0 щеплень;
    • Хмельницька область – 40 щеплень;
    • Черкаська область – 70 щеплень;
    • Чернівецька область – 30 щеплень;
    • Чернігівська область – 30 щеплень.

    З початку кампанії загалом вакцинували 291 822 осіб першою дозою, другу дозу (завершили вакцинацію) отримали дві особи.

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    За минулу добу, 4 квітня, в Україні виявлено 10179 нових хворих на Covid-19. Учора від ускладнень хвороби померли 254 пацієнти, що на 4 особи менше, ніж 3 квітня.

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    Теги: щеплення вакцинація коронавірус
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