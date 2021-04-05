У трьох областях за добу не зробили жодного щеплення проти Covid-19

У трьох областях за добу не зробили жодного щеплення проти Covid-19документ
Найбільше щеплень за добу зробили в Харківській області – 250 доз
В Україні 4 квітня зробили 1258 щеплень проти Covid-19, повідомляється на сайті апарату Ради національної безпеки і оборони.
Усі щеплені отримали тільки першу дозу вакцини. При цьому в Київській, Херсонській та Одеській областях не зробили жодного щеплення.
Найбільше щеплень за добу зробили в Харківській області – 250 доз, далі йде Київ - 130 щеплень.
Загалом ситуація з отриманням першої дози вакцини протягом 4 квітня така:
- Київ – 130 щеплень;
- Вінницька область – 20 щеплень;
- Волинська область – 20 щеплень;
- Дніпропетровська область – 40 щеплень;
- Донецька область – 10 щеплень;
- Житомирська область – 40 щеплень;
- Закарпатська – 20 щеплень;
- Запорізька область – 70 щеплень;
- Івано-Франківська область – 88 щеплень;
- Київська область – 0 щеплень;
- Кіровоградська область – 20 щеплень;
- Луганська область – 10 щеплень;
- Львівська область – 110 щеплення;
- Миколаївська область – 60 щеплень;
- Одеська область – 50 щеплень;
- Полтавська область – 20 щеплень;
- Рівненська область - 50 щеплень;
- Сумська область – 20 щеплень;
- Тернопільська область – 70 щеплень;
- Харківська область – 250 щеплень;
- Херсонська область – 0 щеплень;
- Хмельницька область – 40 щеплень;
- Черкаська область – 70 щеплень;
- Чернівецька область – 30 щеплень;
- Чернігівська область – 30 щеплень.
З початку кампанії загалом вакцинували 291 822 осіб першою дозою, другу дозу (завершили вакцинацію) отримали дві особи.
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За минулу добу, 4 квітня, в Україні виявлено 10179 нових хворих на Covid-19. Учора від ускладнень хвороби померли 254 пацієнти, що на 4 особи менше, ніж 3 квітня.