Комітет Ради рекомендував депутатам дату місцевих виборів



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Комітет Ради рекомендує не проводити вибори до місцевих рад у Донецькій та Луганській областях

Згідно з проєктом, в окупованому Криму та ОРДЛО вибори не призначаються

Комітет Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування рекомендував парламенту ухвалити постанову про призначення місцевих виборів на 25 жовтня.

Про це йдеться на сайті ВР.

Члени комітету розглянули проєкт постанови про призначення чергових місцевих виборів у 2020 році (№ 3809) та альтернативні проекти (№№ 3582 і 3813). Перший вони підтримали, решту - відхилили.

Проєкт постанови № 3809 пропонує призначити на неділю, 25 жовтня, чергові вибори депутатів обласних, Київської міської, районних у містах рад та Київського міського голови. Водночас місцеві вибори в окупованому Криму та ОРДЛО не призначаються.

Водночас відзначається, що там їх можна провести за окремим законом за низки умов, а саме:

виведення усіх незаконних збройних формувань, керованих, контрольованих і фінансованих Російською Федерацією, російських окупаційних військ, їхньої військової техніки з території України

відновлення повного контролю України за державним кордоном України

роззброєння всіх незаконних збройних формувань та найманців, які діють на тимчасово окупованих територіях України

відновлення конституційного ладу та правопорядку на тимчасово окупованих територіях України

забезпечення безпеки громадян України, які проживають на відповідних територіях Автономної Республіки Крим, Донецької і Луганської областей та міста Севастополя, що створить можливості для дотримання стандартів проведення виборів Організації з безпеки і співробітництва в Європі.

Нагадаємо, в Україні від 1 липня розпочалася процедура зміни виборчої адреси. Її за потреби треба пройти до 9 вересня.