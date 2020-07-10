Шмигаль подав кандидатуру на віцепрем’єра з питань стратегічних галузей промисловості



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Колишній голова Державного космічного агентства Олег Уруський може стати віцепрем’єр-міністром – міністром з питань стратегічних галузей промисловості України

Наступного тижня Верховна Рада може розглянути призначення Олега Уруського на посаду віцепрем'єр-міністра - міністра з питань стратегічних галузей промисловості України

У Верховній Раді зареєстровано проєкт постанови про призначення Олега Уруського віцепрем’єр-міністром – міністром з питань стратегічних галузей промисловості України.

Ініціатором проєкту постанови, зареєстрованого 10 липня, є прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, йдеться в документі.

Народна депутатка від «Слуги народу» Євгенія Кравчук висловила сподівання, що наступного тижня Верховна Рада розгляне це призначення.

«Розраховуємо, що наступного тижня Верховна Рада на звичайному пленарному або позачерговому засіданні розгляне призначення віцепрем'єр-міністра - міністра з питань стратегічних галузей промисловості України. Постанова вже зареєстрована. Кандидат - Олег Уруський, колишній голова Державного космічного агентства», - написала вона на своїй сторінці у Facebook.

Раніше сьогодні прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що уряд найближчим часом представить кандидата на посаду віцепрем'єр-міністра – міністра з питань стратегічних галузей промисловості.

Як відомо, нині у складі уряду є три віцепрем'єр-міністри. Зокрема, віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина, віцепрем'єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков, віцепрем'єр-міністр міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, а також ще 15 міністрів та два т.в.о міністрів.