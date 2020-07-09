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    Рада збереться на позачергове засідання 14 липня

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    <span>Нардеп підтвердила наявність 150 підписів, необхідних для скликання</span> - Рада збереться на позачергове засідання 14 липня
    Нардеп підтвердила наявність 150 підписів, необхідних для скликання

    Парламентарії зібрали необхідну кількість підписів

    Верховна Рада збереться на позачергове засідання на наступному пленарному тижні — 14 липня. Парламентарії зібрали необхідну кількість підписів.

    Про це розповіла заступниція голови фракції «Слуга народу» Євгенія Кравчук, повідомляє РБК-Україна.

    Народна депутатка підтвердила наявність 150 підписів, необхідних для скликання позачергового засідання у пленарний вівторок.

    «Необхідна кількість підписів народних депутатів вже є», — сказала Кравчук.

    Раніше стало відомо, що «слуги» скликають позачергове засідання РадиНа порядку денному шість питань, зокрема законопроекти про «зелену» енергетику і стипендії та щорічну допомогу дітям-сиротам. 

    Крім того, напередодні у парламенті з'явилася постанова про дату місцевих виборів.

    Також нагадаємо, що 8 липня Центральна виборча комісія визнала обраним народним депутатом України Аліну Свідерську. Вона зайде у Верховну Раду замість Святослава Вакарчука, який раніше склав мандат.

     Читайте також: 
    Верховна Рада депутат партія Слуга народу парламент Євгенія Кравчук
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