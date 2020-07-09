Рада збереться на позачергове засідання 14 липня
Парламентарії зібрали необхідну кількість підписів
Верховна Рада збереться на позачергове засідання на наступному пленарному тижні — 14 липня. Парламентарії зібрали необхідну кількість підписів.
Про це розповіла заступниція голови фракції «Слуга народу» Євгенія Кравчук, повідомляє РБК-Україна.
Народна депутатка підтвердила наявність 150 підписів, необхідних для скликання позачергового засідання у пленарний вівторок.
«Необхідна кількість підписів народних депутатів вже є», — сказала Кравчук.
Раніше стало відомо, що «слуги» скликають позачергове засідання Ради. На порядку денному шість питань, зокрема законопроекти про «зелену» енергетику і стипендії та щорічну допомогу дітям-сиротам.
Крім того, напередодні у парламенті з'явилася постанова про дату місцевих виборів.
Також нагадаємо, що 8 липня Центральна виборча комісія визнала обраним народним депутатом України Аліну Свідерську. Вона зайде у Верховну Раду замість Святослава Вакарчука, який раніше склав мандат.