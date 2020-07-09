Рада збереться на позачергове засідання 14 липня



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Нардеп підтвердила наявність 150 підписів, необхідних для скликання

Парламентарії зібрали необхідну кількість підписів

Верховна Рада збереться на позачергове засідання на наступному пленарному тижні — 14 липня. Парламентарії зібрали необхідну кількість підписів.

Про це розповіла заступниція голови фракції «Слуга народу» Євгенія Кравчук, повідомляє РБК-Україна.

Народна депутатка підтвердила наявність 150 підписів, необхідних для скликання позачергового засідання у пленарний вівторок.

«Необхідна кількість підписів народних депутатів вже є», — сказала Кравчук.

Раніше стало відомо, що «слуги» скликають позачергове засідання Ради. На порядку денному шість питань, зокрема законопроекти про «зелену» енергетику і стипендії та щорічну допомогу дітям-сиротам.

Крім того, напередодні у парламенті з'явилася постанова про дату місцевих виборів.

Також нагадаємо, що 8 липня Центральна виборча комісія визнала обраним народним депутатом України Аліну Свідерську. Вона зайде у Верховну Раду замість Святослава Вакарчука, який раніше склав мандат.

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