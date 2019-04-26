Разумков стверджує, що Зеленського ніхто не курує



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Навколо Зеленського зібралася велика кількість людей, які досить самодостатні, заявив речник штабу переможця виборів президента Фото: Станіслава Груздєва

«Ідейним натхненником усього того, що сталося, в першу чергу, був Володимир Зеленський», - сказав Разумков

Речник штабу Володимира Зеленського Дмитро Разумков заявив, що його ніхто не курує.

Про це Разумков повідомив 26 квітня в ефірі телеканалу «112 Україна».

«З приводу дядьків, які когось курують. За цю кампанію Зеленського ніхто не курував, крім нього самого. Ідейним натхненником усього того, що сталося, в першу чергу, був Володимир Зеленський», - сказав Разумков.

«Це, може, комусь подобається, чи не подобається, але це було його рішення. Він пройшов з цим рішенням спочатку до виборчої кампанії, це було непросте рішення в його житті. Пройшов він з цим рішенням і через виборчу кампанію, і я думаю, що він з гідністю пронесе це рішення. Це рішення буде дійсно позитивом для нашої країни протягом наступних 5 років. Тому ніхто нікого не курує», - зауважив речник штабу Зеленського

Він додав, що команда Зеленського - це люди, які «прийшли, тому що вони хочуть змінити країну».

«Навколо Зеленського зібралася велика кількість людей, які досить самодостатні. Які не прийшли за грошима, не прийшли за владою, які прийшли, тому що вони дійсно хочуть змінити цю країну», - заявив Разумков.

Нагадаємо, Центральна виборча комісія у вівторок, 30 квітня, проведе засідання, де оголосить результати виборів президента України.

За попередніми даними ЦВК (опрацьовано 100% електронних протоколів), Володимир Зеленський набрав на виборах 73,22% голосів, Петро Порошенко - 24,45%.