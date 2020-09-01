Разумков відкрив нову сесію Верховної Ради



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Нардепи повернулись з канікул до роботи

У залі зареєструвалися 299 народних депутатів

Спікер парламенту Дмитро Разумков 1 вересня відкрив четверту сесію Верховної Ради IX скликання.

Після того, як Разумков заявив про відкриття, в сесійній залі прозвучав гімн України.

Перше засідання нової сесії почалося о 12:00. На момент відкриття в залі зареєструвалися 299 осіб.

За словами Разумкова, в сесійній залі парламенту присутні члени Кабінету міністрів, керівники центральних органів влади, судової гілки влади, представники церков та церковних організацій, глави дипломатичних представництв іноземних держав.

Серед іншого депутати планують розглянути в першому читанні законопроєкт №3971 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо уточнення окремих виборчих процедур». Також депутати розглянуть низку інших законопроєктів. Всього в порядку денному на 1 вересня 17 питань.

Напередодні спікер парламенту Дмитро Разумков заявив, що календарний план роботи Верховної Ради буде змінено у зв'язку з майбутніми місцевими виборами. Він також оголосив графік роботи парламенту на поточному тижні.