Рекордне падіння курсу біткойна: за добу обвалився майже на 30%

Зараз криптовалюта коштує 30 200 доларів

Курс біткойна за добу обвалився майже на 30%. Зараз він торгується близько позначки 30 000 доларів за монету. Про це свідчать дані кріптовалютной біржі Coindesk.

Зокрема, станом на 16:15 за київським часом біткойн коштує 30 200 доларів. За добу його вартість просіла майже на 30%.

Нинішня ситуація пов'язана з тим, що Китай заборонив фінансовим установам і платіжним компаніям надавати послуги, пов'язані з транзакціями з криптовалютою. Крім того, Пекін застеріг інвесторів від спекулятивної торгівлі криптовалютами.

До цього біткоїн просів після серії твітів засновника Tesla Ілона Маска, який заявив, що компанія не буде приймати його для оплати. Однак згодом біктоїн відіграв падіння і стабілізувався на рівні 40 000 доларів за монету.

Відзначимо, недавній розпродаж біткойнов та інших цифрових валют повернув ринкову капіталізацію всіх криптовалют нижче 2 трильйонів доларів в порівнянні з недавнім рекордом в 2,5 трильйона.

Нагадаємо, Ілон Маск одним жартом обвалив курс криптовалюти Dogecoin