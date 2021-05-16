SpaceX планує провести орбітальний запуск корабля Starship

Другий ступінь зробить майже повний виток навколо планети та приземлиться на Гаваях

Компанія SpaceX подала до Федеральної комісії зі зв’язку США (FCC) документ, в якому описується перший орбітальний політ корабля Starship. Передбачається, що перший ступінь апарату повернеться до узбережжя і сяде в море, а другий – зробить майже повний виток навколо планети та приземлиться на Гаваях, повідомляє N+1.

У документі перераховані параметри зв’язку ступенів з центром управління польотом, а також описуються деталі польоту. Так, корабель буде запущений зі стартового майданчика в Техасі. Через три хвилини після зльоту перший ступінь відокремиться від другого і здійснить посадку за 32 кілометри від узбережжя. Другий ступінь вийде на орбіту, зробить один неповний виток, а потім загальмує двигунами й приводниться за 100 кілометрів від острова Кауаї.

Компанія не уточнює, як саме буде відбуватися посадка ступенів, але примітно, що в документі вони позначені різними словами: touchdown, тобто посадка, для першого ступеня, і splashdown, тобто приводнення, для другого. При цьому в документі немає ніяких вказівок на те, що SpaceX буде використовувати морські платформи для посадки, які теж використовують супутниковий зв’язок і вимагають повідомлення FCC.

Нагадаємо, компанія SpaceX американського винахідника Ілона Маска, 6 травня провела випробування корабля Starship в Техасі. Випробування пройшли успішно, корабель приземлився.

Як повідомлялося, Україна планує запустити на орбіту сім супутників та створити космодром.