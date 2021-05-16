SpaceX планує провести орбітальний запуск корабля Starship
SpaceX готується до першого орбітального польоту Starship
Другий ступінь зробить майже повний виток навколо планети та приземлиться на Гаваях
Компанія SpaceX подала до Федеральної комісії зі зв’язку США (FCC) документ, в якому описується перший орбітальний політ корабля Starship. Передбачається, що перший ступінь апарату повернеться до узбережжя і сяде в море, а другий – зробить майже повний виток навколо планети та приземлиться на Гаваях, повідомляє N+1.
У документі перераховані параметри зв’язку ступенів з центром управління польотом, а також описуються деталі польоту. Так, корабель буде запущений зі стартового майданчика в Техасі. Через три хвилини після зльоту перший ступінь відокремиться від другого і здійснить посадку за 32 кілометри від узбережжя. Другий ступінь вийде на орбіту, зробить один неповний виток, а потім загальмує двигунами й приводниться за 100 кілометрів від острова Кауаї.
Компанія не уточнює, як саме буде відбуватися посадка ступенів, але примітно, що в документі вони позначені різними словами: touchdown, тобто посадка, для першого ступеня, і splashdown, тобто приводнення, для другого. При цьому в документі немає ніяких вказівок на те, що SpaceX буде використовувати морські платформи для посадки, які теж використовують супутниковий зв’язок і вимагають повідомлення FCC.
Нагадаємо, компанія SpaceX американського винахідника Ілона Маска, 6 травня провела випробування корабля Starship в Техасі. Випробування пройшли успішно, корабель приземлився.
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