Боєць UFC зажадав у Маска машину. Бізнесмен відповів
Бенейл Даріуш декілька місяців очікує на автомобіль для вагітної дружини
Після перемоги над Тоні Фергюсоном боєць UFC Бенейл Даріуш з Октагону звернувся до бізнесмена Ілона Маску. Виявляється, він уже кілька місяців не може отримати авто, яке замовив для вагітної дружини.
«Де машина моєї дружини, бро? Я чекаю шість місяців. У мене буде дитина, мені потрібна хороша машина, я повинен убезпечити його. Давай, Ілон, віддай мені мою машину!», – сказав Даріуш.
На прес-конференції боєць пояснив, чому звернувся до бізнесмена.
«Я замовив машину в грудні. Це їх найбезпечніший автомобіль, краще, що я міг вибрати для своєї вагітної дружини. І я все ще чекаю! В чому справа, бро? Її мали привезти в березні, а вже майже червень. Я твій великий шанувальник, але це просто неповага», – сказав спортсмен.
Маск відреагував на вимоги Бенейла.
«Незабаром. Прошу вибачення за затримку», – написав Маск в «Твіттері».
Читайте також: