Боєць UFC зажадав у Маска машину. Бізнесмен відповів

Бенейл Даріуш декілька місяців очікує на автомобіль для вагітної дружини

Після перемоги над Тоні Фергюсоном боєць UFC Бенейл Даріуш з Октагону звернувся до бізнесмена Ілона Маску. Виявляється, він уже кілька місяців не може отримати авто, яке замовив для вагітної дружини.

«Де машина моєї дружини, бро? Я чекаю шість місяців. У мене буде дитина, мені потрібна хороша машина, я повинен убезпечити його. Давай, Ілон, віддай мені мою машину!», – сказав Даріуш.

На прес-конференції боєць пояснив, чому звернувся до бізнесмена.

«Я замовив машину в грудні. Це їх найбезпечніший автомобіль, краще, що я міг вибрати для своєї вагітної дружини. І я все ще чекаю! В чому справа, бро? Її мали привезти в березні, а вже майже червень. Я твій великий шанувальник, але це просто неповага», – сказав спортсмен.

Маск відреагував на вимоги Бенейла.

«Незабаром. Прошу вибачення за затримку», – написав Маск в «Твіттері».