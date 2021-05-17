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    Боєць UFC зажадав у Маска машину. Бізнесмен відповів

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    Бенейлу Даріушу набрило чекати - Боєць UFC зажадав у Маска машину. Бізнесмен відповів
    Бенейлу Даріушу набрило чекати
    Фото з відкритих джерел

    Бенейл Даріуш декілька місяців очікує на автомобіль для вагітної дружини

    Після перемоги над Тоні Фергюсоном боєць UFC Бенейл Даріуш з Октагону звернувся до бізнесмена Ілона Маску. Виявляється, він уже кілька місяців не може отримати авто, яке замовив для вагітної дружини.

    «Де машина моєї дружини, бро? Я чекаю шість місяців. У мене буде дитина, мені потрібна хороша машина, я повинен убезпечити його. Давай, Ілон, віддай мені мою машину!», – сказав Даріуш.

    На прес-конференції боєць пояснив, чому звернувся до бізнесмена.

    «Я замовив машину в грудні. Це їх найбезпечніший автомобіль, краще, що я міг вибрати для своєї вагітної дружини. І я все ще чекаю! В чому справа, бро? Її мали привезти в березні, а вже майже червень. Я твій великий шанувальник, але це просто неповага», – сказав спортсмен.

    Маск відреагував на вимоги Бенейла.

    «Незабаром. Прошу вибачення за затримку», – написав Маск в «Твіттері».

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    Теги: Ілон Маск UFC Тоні Ферґюсон
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    Боєць UFC зажадав у Маска машину. Бізнесмен відповів