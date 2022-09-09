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Репарації від РФ: Мін'юст повідомив, яку суму вимагатиме Україна

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Репарації від РФ: Мін'юст повідомив, яку суму вимагатиме Україна
Міністр юстиції наголосив: Київ хоче отримати компенсацію за всі збитки, завдані Росією 
фото з відкритих джерел

Україна вимагатиме щонайменше $300 млрд – Малюська 

Україна вимагатиме щонайменше $300 млрд репарацій від Росії за збитки, які були завдані внаслідок російського вторгнення. Про це повідомив міністр юстиції України Денис Малюська, передає DW.

Україна на Генеральній Асамблеї ООН буде вимагатиме ухвалення резолюції, на якій у майбутньому базуватиметься створення міжнародного механізму відшкодування збитків.

«Ми хочемо отримати компенсацію за всі збитки, які Росія завдала Україні своєю агресивною війною», – зазначив Малюська.

Зазначається, що втрати України від російського вторгнення оцінюються набагато більше, але названа Малюською сума відповідає розміру заморожених активів «Банку Росії» у країнах G7.

Міністр юстиції вимагав доступу до цих коштів, а також до закордонних активів російських державних підприємств та конфіскованого майна російських олігархів.

Нагадаємо, раніше Росія заявила про вихід із Ради Європи та на рівні свого законодавства встановила, що рішення, ухвалені Європейським судом із прав людини після 15 березня 2022 року, у країні не виконуватимуться. 

Як відомо, перед цим заступниця міністра юстиції України Ірина Мудра заявила, що порушення міжнародного права тягне за собою виплату репарацій. Тому, відбудова України має відбуватися, в першу чергу, за рахунок тих, хто спричинив ці руйнування та завдав шкоду – Росією. 

Чиновниця зазначила, що попередня оцінка збитків та руйнувань, які зазнала Україна, – понад $600 млрд. Збитки майну та інфраструктурі понад $100 млрд. Значні втрати завдані в енергетичному та промисловому секторах. Україна розпочала діалог з міжнародними партнерами про відбудову нашої держави після війни.

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Теги: росія міністр Україна втрати

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