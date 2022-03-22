Російський терорист Гіркін в паніці: Москві доведеться платити величезні репарації

Гіркін упевнений, що після поразки в українській війні Росії доведеться платити величезні репарацїї. До того ж, не тільки Україні

Воєнний злочинець Ігор Гіркін закликає росіян битися до смерті, інакше їм доведеться платити і каятися

Після поразки в Україні Росія буде відповідати за усі захоплені нею території. Про це Гіркін (Стрєлков) написав у своєму Telegram-каналі.

Згадавши новину про те, що Японія назвала неприйнятним рішення Росії зупинити переговори щодо мирного договору, Гіркін заявив: «Шляху назад немає».

Він пояснив, що у випадку поразки у російсько-українській війні Росія буде «платити і каятися» не лише перед Україною. «Там цілий натовп «в чергу за репараціями» набіжить», – упевнений Стрєлков.

Причому, зазначив Ігор Гіркін, усі ці претензії будуть історично та національно обґрунтованими.

Тож, за його словами, у Росії немає шляху назад, їй треба обов’язково перемагати у війні проти України.

Нагадаємо, напередодні Росія відмовилася від переговорів з Японією щодо спірних Курил.

У російському МЗС уточнили, що переговори щодо мирного договору припиняються через «неможливість обговорювати підписання основоположного документа про двосторонні відносини з державою, яка займає відверто недружні позиції і прагне завдати шкоди інтересам нашої країни».

Японія наступного дня різко відреагувала на вихід Росії з переговорів щодо мирного договору та заморожування спільних економічних проєктів, пов'язаних зі спірними Курильськими островами. Прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда назвав рішення РФ «несправедливим» і «абсолютно неприйнятним».

Очільник японського уряду наголосив, що Японія має рішуче продовжувати санкції проти Росії у співпраці з рештою світу.

Раніше Японія запровадила заборону на експорт до Росії нафтопереробного обладнання й заморозила активи ще 32 російських і білоруських чиновників і олігархів.

Також японський уряд запровадив санкції проти керівництва Росії. Обмеження стосуються особисто Володимира Путіна. За це Росія визнала Японію недружньою країною.

Додамо, що Ігор Гіркін (Стрєлков) — відставний офіцер збройних сил РФ, колишній полковник ФСБ, воєнний злочинець. Учасник Російської збройної агресії проти України в Криму та на Донбасі на боці Росії, а також низки інших воєн: у Придністров'ї, Боснії, Чечні.