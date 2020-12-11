Резніченко призначений головою Дніпропетровської ОДА – указ

Валентин Резніченко вже очолював Дніпропетровську ОДА під час президентства Петра Порошенка

Президент України Володимир Зеленський призначив Валентина Резніченка головою Дніпропетровської обласної державної адміністрації. Відповідний указ опублікований на сайті президента.

Іншим указом президент звільнив з посади голови Дніпропетровської ОДА Олександра Бондаренка згідно з поданою ним заявою.

Резніченко очолював Дніпропетровську ОДА під час президентства Петра Порошенка і був звільнений президентом Зеленським 27 червня 2019 року.

За підсумками місцевих виборів Резніченко обраний депутатом Дніпропетровської обласної ради від партії мера Дніпра Бориса Філатова Пропозиція. Він пройшов як перший кандидат від партії.

Кандидатура Резніченка на посаду голови Дніпропетровської ОДА буда погоджена урядом 9 грудня.

Резніченко народився 1972 року в Дніпрі.У 1994 році закінчив Державну металургійну академію України за напрямом автоматизація технологічних процесів та виробництв, має спеціальність «інженер з автоматизації». У 2018 році – Дніпропетровський регіональний інститут державного управління НАДУ при президентові України, здобув ступінь магістра за фахом «державне управління». Кандидат юридичних наук.

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