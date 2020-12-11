Зеленський вперше пішов на конфлікт з Коломойським

Зеленський завдав першого серйозного удару по політичному впливу Коломойського, який був одним з ключових засновників політичного проекту Зеленського і Слуг народу

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Зеленский впервые пошел на конфликт с Коломойским: олигарх теряет облсовет в Днепропетровской области, Зеленский выстраивает «антиколомойский фронт» в Днепре с Корбаном

Президент Владимир Зеленский нанес первый серьезный удар по политическому влиянию олигарха Игоря Коломойского, который был одним из ключевых основателей политического проекта Зеленского и Слуг народа. На протяжении полутора лет при Зеденском Коломойский системно наращивал своё влияние во власти, и вот первый откат назад – пока только в одной отдельно взятой области.

Несмотря на то, что на 1-м номером областного партийного списка Слуг народа на Днепропетровщине был Святослав Олийнык, который возглавлял прошлый облсовет, главой временного президиума Днепропетровского областного совета избран Слуга народа Николай Лукашук. Именно за него 8 декабря проголосовала фракция СН. Этот человек от Коломойского и Олийныка независим.

А 9 декабря Кабмин утвердил нового главу облгосадминистрации – Валентина Резниченко. Резниченко был главой ОГА четыре года при президенте Петре Порошенко, а на этих выборах он шел 1-м номером партии «Пропозиція» – которой руководят Борис Филатов и Геннадий Корбан. А это сейчас одни из главных оппонентов Коломойского. Для Коломойского Корбан и Резниченко – персональные враги, и безусловно, Зеленский это прекрасно понимал и провел назначения намеренно. Более сильного удара Зеленский Коломойскому в базовой области нанести не мог.

На выборах в Кривом Роге президент Зеленский выдвинул от Слуг народа кандидата из группы Рината Ахметова. То есть не доверил выборы в своем городе партийной организации, которую контролировал Коломойский и Олийнык.

Назначение Резниченко показывает, что Зеленский, Филатов и Корбан получают общий интерес в политике – противостояние с Коломойским. Это не союз – но это единый фронт, который они начали выстраивать.

Сейчас в кабинетах Офиса президента идет ожесточенная политическая борьба. Облсовет все еще не избрал постоянный президиум и не назначил Лукашука председателем. Так что теоретически всякое возможно в этой ОП, однако в это раз, похоже, отката не будет.

Потеря Коломойским влияния в облсовете и в облгосадминистрации означает, что Зеленский впервые решил перейти в общении с Коломойским на язык ультиматума. Последствия неизвестны. Очевидно, что без Коломойского Зеленскому не получится собрать голоса для быстрого принятия во втором чтении бюджета-2021. Однако выбирая между принятием бюджета и спасительными кредитами МВФ, Зеленский, очевидно, склоняется в пользу кредитов. Как известно, системное улучшение отношений с США без определения позиции Зеленского по отношениям с Коломойским и независимости «Приватбанка» невозможно.

Пока не ясно, какой будет результат этой беспрецедентной борьбы. Потеря власти в Днепропетровской области станет тяжелым поражением Коломойского, поставит под угрозу другие его активы во власти. Ранее Зеленский ни разу не показывал своей способности идти на конфликт, скорее всего, он будет стараться сохранить с Коломойским отношения, но сократить масштабы своей зависимости. Посмотрим, что получится в результате данного эксперимента.

Джерело: блог Юрія Бутусова

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