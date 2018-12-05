Росія планує придбати ще декілька десантних суден



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Проте керівництво ВМФ РФ неодноразово заявляло про те, що не має наміру більше купляти судна проекту «Іван Грен» Фото: Yantar

До цього РФ замовила лише два судна проекту 11711

Військово-морський флот РФ має намір замовити в Об’єднаної суднобудівельної корпорації (ОСК) додаткові великі десантні судна проекту 11711 «Іван Грен». Про це заявив очільник ОСК Олексій Рахманов.

Про це повідомляє ресурс Naval Today.

За його словами, мова йде про два або три додаткових кораблі проекту 11711. Водночас Рахманов відзначив, що відповідний контракт поки не підписаний.

Перше судно проекту 11711 було введено до складу флоту в червні цього року, а друге спущене на воду в травні. Друге судно під назвою «Петро Моргунов» має бути передано флоту до кінця 2018 року.

До цього керівництво ВМФ РФ неодноразово заявляло про те, що не має наміру більше купляти судна проекту «Іван Грен» через проблеми із двигунами і конструкцією самого корабля. Як наслідок, Рахманов уточнив, що нові кораблі проекту 11711 будуть мати модернізований кіль і надбудову, не уточняючи водночас деталей.

Великі десантні судна 11711 «Іван Грен» мають замінити в ВМФ РФ старіші десанті судна проекту 1171. Великі десантні судна нового покоління мають водозміщення до 6 тисяч тонн і можуть нести або 13 танків, або 36 БТР.