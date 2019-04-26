РФ поглиблює напруження в Україні - євродепутати



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Депутати Європарламенту зазначили, що підтримують суверенітет, незалежність і територіальну цілісність України

«Російський указ (про видачу паспортів. - Ред.) є неприйнятним», - говориться у заяві євродепутатів

Рішення президента РФ Володимира Путіна спростити процедуру видачі російських паспортів мешканцям окремих районів Донецької та Луганської областей свідчить про спробу дестабілізувати ситуацію в Україні.

Про це йдеться в оприлюдненій 26 квітня спільній заяві постійного доповідача Європарламенту з питань України Міхаеля Галера, євродепутата Ребекки Гармс та голови Комітету асоціації Україна-ЄС від Європарламенту Даріуша Росаті.

«Російський указ є неприйнятним і ще раз демонструє відсутність у російської влади поваги до суверенітету України і міжнародного права. Це також демонструє незмінні наміри Росії з дестабілізації України, і сталося лише через три дні після того, як українські громадяни обрали нового президента на конкурентних виборах», - заявили у Європарламенті.

Також євродепутати зазначили, що паспортним указом РФ поглиблює напруження, продовжуючи практику видачі паспортів у країнах «Східного партнерства», на територіях, які не перебувають під контролем національних урядів, і де тривають затяжні конфлікти.

«Зрозуміло, що указ ще більше послаблює очікування міжнародної спільноти на виконання Мінських угод у повному обсязі. Цей новий російський указ свідчить про абсолютно протилежну поведінку», - сказано в заяві.

Депутати ЄП зазначили, що підтримують суверенітет, незалежність і територіальну цілісність України і просять Росію виконати її зобов'язання за «Мінськом».

Раніше повідомлялося, що президент РФ Володимир Путін підписав указ про спрощений порядок отримання російського громадянства для жителів так званих «Донецької і Луганської народних республік».

Документ передбачає, що заява про прийом в громадянство від жителів самопроголошених республік має розглядатися не довше трьох місяців.

Постійний представник України при організації Володимир Єльченко повідомив, що Україна звернулася до Ради безпеки ООН через указ президента РФ Володимира Путіна про спрощену видачу російських паспортів для жителів «ЛНР» та «ДНР».

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін закликав українців на Донбасі не брати громадянство Росії.

Президент Петро Порошенко заявив, що Росія готується до наступного кроку агресії проти України – анексії українського Донбасу або створення російського анклаву в Україні.

Нагадаємо, низка країн ЄС в Раді Безпеки ООН -Німеччина, Франція, Велика Британія, Бельгія, Польща, а також колишні члени - Швеція, Італія та Нідерланди засудили рішення Кремля про видачу паспортів на окупованому Донбасі та наголосили, що воно підриває суверенітет України.

Джерело: Європейська правда