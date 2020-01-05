Рік з підписання Томосу: у храмах УПЦ влаштували спільну молитву вдячності
Епіфаній звершив Божественну літургію в кафедральному Свято-Михайлівському Золотоверхому соборі Києва
У храмах Православної церкви України влаштували спільну молитву вдячності за «Боже благословіння та всі здобутки», які відбулися у перший рік після отримання томосу про автокефалію.
Про це повідомили в пресслужбі УПЦ.
Також зазначається, що сьогодні Предстоятель УПЦ Епіфаній звершив Божественну літургію в кафедральному Свято-Михайлівському Золотоверхому соборі Києва, під час якої закликавши людей не забувати про піст.
«Як старозавітне людство чекало на Обітованого Месію п’ять з половиною тисяч років, так і Церква Христова встановила п’ять з половиною тижнів посту, щоби люди, очистившись від гріховного бруду, чистими й достойними увійшли в радість величного свята Різдва Христового», — сказав у своєму слові Предстоятель Епіфаній.
Зазначимо, що абревіатура УПЦ офіційно закріплена за Київською митрополією помісної Української православної церкви (Православної церкви України).
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