Епіфаній: У великих містах України не вистачає храмів



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Епіфаній: Навіть у Києві поки що недостатньо храмів для того, щоб «всі православні християни могли задовольнити свої потреби»

У звичайні неділі храми повні, але вміщають всіх. Але якщо ми святкуємо якісь великі свята, то храми не вміщають всіх бажаючих

У великих містах Ураїни, навіть у столиці, не вистачає храмів для того, щоб всі православні християни могли задовольнити свої потреби. Про це сказав Предстоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній.

«Зараз не вистачає храмів у великих містах. Ми вже говорили про тих практикуючих і не практикуючих християн, які просто приходять на богослужіння під час великих свят. І що ми бачимо? Бачимо, що в звичайні неділі храми повні, але вміщають всіх. Але якщо ми святкуємо якісь великі свята, то храми не вміщають всіх бажаючих», - сказав предстоятель.

За словами митрополита, навіть у Києві поки що недостатньо храмів для того, щоб «всі православні християни могли задовольнити свої потреби».