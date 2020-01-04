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    Епіфаній: У великих містах України не вистачає храмів

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    Епіфаній: Навіть у Києві поки що недостатньо храмів для того, щоб &laquo;всі православні християни могли задовольнити свої потреби&raquo; - Епіфаній: У великих містах України не вистачає храмів
    Епіфаній: Навіть у Києві поки що недостатньо храмів для того, щоб «всі православні християни могли задовольнити свої потреби»

    У звичайні неділі храми повні, але вміщають всіх. Але якщо ми святкуємо якісь великі свята, то храми не вміщають всіх бажаючих

    У великих містах Ураїни, навіть у столиці, не вистачає храмів для того, щоб всі православні християни могли задовольнити свої потреби. Про це сказав Предстоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній.

    «Зараз не вистачає храмів у великих містах. Ми вже говорили про тих практикуючих і не практикуючих християн, які просто приходять на богослужіння під час великих свят. І що ми бачимо? Бачимо, що в звичайні неділі храми повні, але вміщають всіх. Але якщо ми святкуємо якісь великі свята, то храми не вміщають всіх бажаючих», - сказав предстоятель.

    За словами митрополита, навіть у Києві поки що недостатньо храмів для того, щоб «всі православні християни могли задовольнити свої потреби».

    церква свята релігія Епіфаній
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