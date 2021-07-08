Рішення про запобіжний захід Медведчукові буде завтра

Після 12-годинного засідання суд оголосив перерву

Печерський районний суд Києва сьогодні не ухвалив рішення щодо продовження запобіжного заходу підозрюваному у державній зраді нардепу Віктору Медведчуку.

Про це стало відомо з судового засідання. Суддя Сергій Вовк оголосив перерву до завтра. Відтак рішення оголосять вранці орієнтовно о 8.30.

Зараз Віктор Медведчук під домашнім арештом. Сторона обвинувачення просить суд продовжити запобіжний захід ще на два місяці.

А захист нардепа – проти клопотання прокуратури. Адвокати хотіли відводу судді Вовка.

Нагадаємо, у Печерському районному суді Києва розглядають справу про продовження запобіжного заходу нардепу Віктору Медведчуку. Народний депутат від ОПЗЖ Олександр Лукашев, присутній на засіданні, заснув сидячи на стільці.

Раніше нардепа від проросійської політсили «Опозиційна платформа – За життя», кума Путіна Віктора Медведчука доставили ввечері 6 липня до суду на засідання. Його соратники обурені через це, зокрема Вадим Рабінович написав, що «на збори дали 10 хвилин».

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