Депутат заснув на засіданні щодо Медведчука (фото)

Судячи з інших фото із залу засідання, учасники готові наслідувати приклад нардепа Лукашева

У Печерському районному суді Києва розглядають справу про продовження запобіжного заходу нардепу Віктору Медведчуку. Народний депутат від ОПЗЖ Олександр Лукашев, присутній на засіданні, заснув сидячи на стільці. Про це інформує Телеграф.

Судячи з інших фото із залу засідання, учасники готові наслідувати приклад нардепа Лукашева.

Варто зазначити, що запобіжний захід Віктору Медведчуку закінчується 9 липня. Згідно з рішенням суду народний депутат від ОПЗЖ перебуває під домашнім арештом. Про підозру в державній зраді і замаху на розграбування національних ресурсів в Криму йому повідомили 12 травня.

Нагадаємо, що Печерський районний суд Києва розглядає продовження запобіжного заходу народному депутату від ОПЗЖ Віктору Медведчуку. Зараз, згідно з рішенням суду, Медведчук перебуває під домашнім арештом. Зазначимо, запобіжний захід нардепу від ОПЗЖ закінчується 9 липня.

13 травня суд відправив Віктора Медведчука під домашній арешт. 14 травня на нього вдягли електронний браслет.

Зазначимо, Медведчук пожалівся на «незаконні дії української влади» до Європейського суду.

Нагадаємо, в Єдиному державному реєстрі судових рішень з’явився повний текст ухвали Київського апеляційного суду від 21 травня у справі за підозрою народного депутата від ОПЗЖ, кума Путіна Віктора Медведчука у державній зраді і порушенні законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111; ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 15, ч. 1 ст. 438 КК України).

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