Канал Медведчука у новорічний вечір годує українців забутим російським «Аншлагом»



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Канал Медведчука у новорічний вечір годує українців забутим російським «Аншлагом» Фото: Youtube

На телеканалі кума Володимира Путіна «крутять» російську гумористичну передачу

В ефірі телеканалу «112» триває багаточасовий ефір під назвою «Святковий прайм». Під час нього глядачам показали фрагмент забутого в Україні гумористичного шоу «Аншлаг». В ефірі з’явилися 71-річна радянська ведуча Регіна Дубовицька та дует «Кролики», а також російський артист Володимир Винокур. Окрім того, ведучі «Святкового прайму» в імпровізованій лікарні ставлять діагнози українським політикам. Гостями святкового вечора є, зокрема, колишній Генпрокурор Святослав Піскун і нардеп з «Опозиційної платформи – «За життя» Нестор Шуфрич.

Рядянська ведуча Регіна Дубовицька

Володимир Моїсеєнко, Регіна Дубовицька і Володимир Данилець

Телевізійний ефір уже викликав обурення в соцмережах. «Скучили за русскім міром, совкодрочери? Таварісч Мертветчук вам спогади забутими рилами освіжить», - написав на своїй сторінці у Facebook націоналіст Ігор Мірошниченко.

Як повідомлялося раніше, згідно з моніторингом, проведеним виданням «Детектор медіа» на телеканалах холдингу «Новини» - «112», NewsOne і ZIK найчастіше поширюються меседжі, співзвучні з російською пропагандою, фіксуються порушення журналістських стандартів, просування інтересів Кремля і «опозиційної платформи», виправдання російської агресії.

26 вересня Національний рада з питань телебачення відмовила у продовженні ліцензії на цифрове ефірне мовлення регіональним телеканалам, які ретранслювали «112.Украіна». Сам канал «112» продовжує мовлення через супутник, в кабельних мережах і протокол IPTV.

25 жовтня активісти націоналістичних громадських організацій пікетували редакцію інформаційного телеканалу «112 Україна». Заявлена мета акції - змусити владу нарешті вжити заходів щодо припинення мовлення телеканалу, який «транслює проросійську пропаганду». За однією з версій - причиною став виступ скандального блогера Анатолія Шарія в ефірі телеканалу напередодні. Заклики приєднатися до акції почали поширюватися в проукраїнських групах в соціальних мережах за день до акції. Однак до цього часу телеканал продовжує роботу, а в його ефірі нещодавно з’явився представник колишньої влади «Андрій Портнов, який називає себе журналістом, співробітником каналу «112».