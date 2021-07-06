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    Медведчука терміново доставили до суду

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    Досудове розслідування про держзраду Віктора Медведчука хочуть подовжити - Медведчука терміново доставили до суду
    Досудове розслідування про держзраду Віктора Медведчука хочуть подовжити
    Фото: ОПЗЖ

    Прокуратура хоче продовжити терміни досудового розслідування у справі Медведчука

    Нардепа від проросійської політсили «Опозиційна платформа – За життя», кума Путіна Віктора Медведчука доставили ввечері 6 липня до суду на засідання. Його соратники обурені через це, зокрема Вадим Рабінович написав, що «на збори дали 10 хвилин».

    Інший соратник Медведчука Ренат Кузьмін заявив, що прокуратура хоче продовжити терміни досудового розслідування у справі Медведчука.

    «Прямо зараз у справі Медведчука прокуратура намагається продовжити терміни досудового розслідування. Явно протизаконно. Справедливого рішення не чекаємо. Коментарі пізніше», – заявив Кузьмін.

    Як відомо, 26 березня 2021 року Офіс генпрокурора повідомив про підозру трьом керівникам ініціативних груп громадського руху «Український вибір» Медведчука – ідеться про Олександра Синявського, Івана Комелова й Олександра Слюсаренка. Їх підозрюють в організації та проведенні незаконного «референдуму» у Криму, також їм інкримінують державну зраду й посягання на територіальну цілісність і недоторканність України.

    А вже 12 травня Віктору Медведчуку повідомили про підозру у державній зраді та порушенні ведення війни. Його однопартієць Тарас Козак, якому генеральна прокурорка Ірина Венедіктова підписала аналогічну підозру, наразі перебуває за межами України.

    13 травня суд відправив Віктора Медведчука під домашній арешт. 14 травня на нього вдягли електронний браслет.

    Зазначимо, Медведчук пожалівся на «незаконні дії української влади» до Європейського суду.

    Нагадаємо, в Єдиному державному реєстрі судових рішень з’явився повний текст ухвали Київського апеляційного суду від 21 травня у справі за підозрою народного депутата від ОПЗЖ, кума Путіна Віктора Медведчука у державній зраді і порушенні законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111; ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 15, ч. 1 ст. 438 КК України).

    Віктор Медведчук залишився під цілодобовим домашнім арештом до 10 липня 2021 року.

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    Теги: Віктор Медведчук прокуратура СБУ суд Вадим Рабінович розслідування Опозиційна платформа — За життя державна зрада Ренат Кузьмін
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    Медведчука терміново доставили до суду