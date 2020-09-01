Рівненщина: пільговики та субсидіанти заборгували понад 3 млн грн за розподіл газу



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Загалом, на кінець серпня середній рівень розрахунків по Рівненській області складає 92%

19,4 тисяч користувачів, які боргують за розподіл газу можуть залишитися без субсидії

Борги за доставку газу домоволодінь Рівненської області, які отримують субсидії та пільги, сягнули 3,1 млн грн. Уже цієї осені ці майже 19,4 тисячі споживачів природного газу ризикують залишитися без субсидії чи пільги, а після завершення карантинних заходів – без розподілу газу до домівок. Про це йдеться у пресс-релізі Регіональної газової компанії «Рівнегаз».

За розподіл газу боргують 114 тисяч домоволодінь області. Загальна сума боргу становить 19,2 млн. грн. Серед них майже 20 тисяч споживачів, які жодного разу за 8 місяців не сплатили за послугу розподілу газу.

«Рівнегаз» уже надав списки споживачів структурним підрозділам з питань соціального захисту населення, в яких наявна заборгованість понад 3 місяці. У разі не оплати такої заборгованості – житлова субсидія на опалювальний період не призначатиметься. На даний час через карантинні обмеження ми не застосовуємо санкції за прострочення оплати за послугу розподілу газу, однак, під час карантину нема мораторію на стягнення боргів в судовому порядку. Тож в умовах, що склалися, наше підприємство вдається до крайніх заходів, боржникам вже надіслано майже 4,5 тис. досудових попереджень про необхідність сплатити за надану», – розповідає комерційний директор АТ «Рівнегаз» Віктор Осницький.

У компанії вкотре закликають споживачів з проханням розрахуватися за послугу розподілу газу та не доводити справу до суду, щоб уникнути додаткових витрат на вирішення спору. Водночас, дотримання платіжної дисципліни у розрахунках дасть змогу підприємству надавати якісну послугу щодо безперебійної та безпечної доставки газу до осель споживачів Рівненщини та своєчасно підготувати мережі до роботи у опалювальний період.

Нагадуємо, що сплатити за доставки газу можна дистанційно за допомогою

онлайн-сервісів 104.ua:

особистого кабінету на сайті 104.ua

чат-боту «7104ua» у Viber чи Telegram

мобільного додатку 104Mobile для Android

мобільного додатку 104Mobile Light для iPhone

Для споживачів АТ «Рівнегаз» розроблено експрес-реєстрацію, яка дозволяє автоматично зареєструвати особистий кабінет на сайті 104.ua. Для цього достатньо подзвонити зі смартфона до контакт-центру за номером 067 01-01-104 і повідомити оператору номер особового рахунку, який зазначено у квитанції кожного клієнта. Оператори самі зареєструють кабінет, а споживач в СМС отримає логін та пароль до нього.

Закликаємо споживачів сплачувати за послугу доставки газу вчасно. Ці кошти потрібні для забезпечення безперебійної та безаварійної доставки газу до кожної оселі споживачам Рівненської області.

Нагадаємо, що понад 34 тис. клієнтів «Чернівцігазу» жодного разу не сплатили за розподіл газу.

Як повідомлялося, то на Сумщині споживачі заборгували понад 2 млн грн за розподіл газу.