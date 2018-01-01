Різанина в російській школі: нові подробиці

У школі Пермі сталася бійка із застосуванням ножів

Різанина в пермській школі (Росія) почалася після бійки двох підлітків з ножами, яких спробували розняти викладачі та інші школярі. Про це повідомляє регіональне управління слідчого комітету РФ. Раніше російська влада повідомляла, що на школу могли напасти «двоє злочинців у масках». «Вранці 15 січня в одній зі шкіл



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Школа в Пермі, де сталася різанина

У школі Пермі сталася бійка із застосуванням ножів

Різанина в пермській школі (Росія) почалася після бійки двох підлітків з ножами, яких спробували розняти викладачі та інші школярі. Про це повідомляє регіональне управління слідчого комітету РФ.

Раніше російська влада повідомляла, що на школу могли напасти «двоє злочинців у масках».

«Вранці 15 січня в одній зі шкіл Мотовиліхинського району Пермі між двома школярами сталася бійка із застосуванням... ножів, якій намагалися запобігти педагоги і школярі, які знаходилися там. В результаті учням і педагогу заподіяні ножові поранення», - сказано в релізі слідства.

Поранені перебувають у лікарнях, «їх кількість і стан здоров'я уточнюється», відзначає СК. Підозрювані затримані, найближчим часом їх допитає слідство, вказується в релізі. Причина конфлікту з'ясовується.

Раніше повідомлялося, що напад на школу вчинили двоє чоловіків у масках. За різними даними, постраждали від 6 до 8 осіб.

Джерело: РИА Новости