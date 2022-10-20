Осінній призов у Білорусі. Як Лукашенко готує армію для Путіна

Білорусь у рамках осіннього призову планує відправити до армії 10 тис. осіб

Сьогодні, 20 жовтня, у рамках осіннього призову у Збройних силах Білорусі розпочалося відправлення громадян, призваних на строкову військову службу, службу в резерві, до з'єднань та військових частин білоруської армії. Про це повідомляє пресслужба міноборони Білорусі.

Як зазначається у повідомленні, сьогодні до військ направлено близько тисячі призовників. Усього на укомплектування Збройних сил, інших військ та військових формувань Білорусі у жовтні-листопаді планується направити близько 10 тис. осіб.

Крім того, як зазначає білоруське військове відомство, для проходження служби в резерві в цей же період планується направити близько двохсот осіб.

Також повідомляється, що на призовні комісії восени поточного року підлягають виклику близько 60 тис. чоловіків.

«Заходи на заклик організуються та проводяться відповідно до законодавства, без будь-яких змін», – наголошують у міноборони Білорусі.

Відомство також зазначає, що відправка нового поповнення у війська з обласних (Мінського міського) збірних пунктів країни, що почалася сьогодні, триватиме: до Збройних сил білорусі – до 4 листопада, інші війська і військові формування – до 30 листопада поточного року.

Церемонія складання військової присяги призваних до війська Білорусі пройде 19 листопада.

Нагадаємо, аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) вважають, що Білорусь продовжує надавати свою територію та повітряний простір для підтримки російського вторгнення в Україну, але навряд чи вступить у війну від імені країни-агресорки.

10 жовтня самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що Росія та Білорусь готують спільне розгортання військ.

Командувач Об’єднаних Сил ЗСУ Сергій Наєв раніше заявив, що українські військові готові зустріти ворога з Білорусі у разі наступу. Також, за потреби, ЗСУ можуть наростити сили на північному кордоні. Наєв наголосив, що якщо російська армія все ж таки наважиться йти з території Білорусі, то напад може відбутися з Житомирської, Рівненської та Волинської області, які не було атаковано на першому етапі повномасштабного вторгнення.

Головне управління розвідки Міноборони України раніше повідомило, що білоруська влада уважно спостерігає за безладом, що відбувається в рамках так званої часткової мобілізації у Росії та розуміє, що у разі оголошення мобілізації у Білорусі, ситуація буде ще складнішою й може призвести до соціального вибуху в країні.

Також самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко закликав країни-учасниці СНД до єдності у питанні підтримки Росії у розв’язаній нею війні на території України.

До слова, Білорусь запровадила режим «контртерористичної операції» ніби-то через загрозу від сусідніх держав. Також повідомляється, що самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко ухвалив рішення провести «приховану мобілізацію» для збільшення укомплектованості бойових частин.