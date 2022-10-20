Головна Світ Політика
search button user button menu button

Осінній призов у Білорусі. Як Лукашенко готує армію для Путіна

Надія Клочко
glavcom.ua
Осінній призов у Білорусі. Як Лукашенко готує армію для Путіна
У Білорусі триває осінній призов до армії
фото з відкритих джерел

Білорусь у рамках осіннього призову планує відправити до армії 10 тис. осіб

Сьогодні, 20 жовтня, у рамках осіннього призову у Збройних силах Білорусі розпочалося відправлення громадян, призваних на строкову військову службу, службу в резерві, до з'єднань та військових частин білоруської армії. Про це повідомляє пресслужба міноборони Білорусі.

Як зазначається у повідомленні, сьогодні до військ направлено близько тисячі призовників. Усього на укомплектування Збройних сил, інших військ та військових формувань Білорусі у жовтні-листопаді планується направити близько 10 тис. осіб.

Крім того, як зазначає білоруське військове відомство, для проходження служби в резерві в цей же період планується направити близько двохсот осіб.

Також повідомляється, що на призовні комісії восени поточного року підлягають виклику близько 60 тис. чоловіків.

«Заходи на заклик організуються та проводяться відповідно до законодавства, без будь-яких змін», – наголошують у міноборони Білорусі.

Відомство також зазначає, що відправка нового поповнення у війська з обласних (Мінського міського) збірних пунктів країни, що почалася сьогодні, триватиме: до Збройних сил білорусі – до 4 листопада, інші війська і військові формування – до 30 листопада поточного року.

Церемонія складання військової присяги призваних до війська Білорусі пройде 19 листопада.

Нагадаємо, аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) вважають, що Білорусь продовжує надавати свою територію та повітряний простір для підтримки російського вторгнення в Україну, але навряд чи вступить у війну від імені країни-агресорки. 

10 жовтня самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що Росія та Білорусь готують спільне розгортання військ.

Командувач Об’єднаних Сил ЗСУ Сергій Наєв раніше заявив, що українські військові готові зустріти ворога з Білорусі у разі наступу. Також, за потреби, ЗСУ  можуть наростити сили на північному кордоні. Наєв наголосив, що якщо російська армія все ж таки наважиться йти з території Білорусі, то напад може відбутися з Житомирської, Рівненської та Волинської області, які не було атаковано на першому етапі повномасштабного вторгнення.  

Головне управління розвідки Міноборони України раніше повідомило, що білоруська влада уважно спостерігає за безладом, що відбувається в рамках так званої часткової мобілізації у Росії та розуміє, що у разі оголошення мобілізації у Білорусі, ситуація буде ще складнішою й може призвести до соціального вибуху в країні.

Також самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко закликав країни-учасниці СНД до єдності у питанні підтримки Росії у розв’язаній нею війні на території України. 

До слова, Білорусь запровадила режим «контртерористичної операції» ніби-то через загрозу від сусідніх держав. Також повідомляється, що самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко ухвалив рішення провести «приховану мобілізацію» для збільшення укомплектованості бойових частин.

Читайте також: Білорусь вступає у війну? Що стримує Лукашенка та… Путіна
Теги: росія війна Білорусь

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Шпагат Лукашенка. Розвідка пояснила, як він хоче обманути Путіна
Шпагат Лукашенка. Розвідка пояснила, як він хоче обманути Путіна
Вчора, 14:50
Російські військові вже почали прибувати до Білорусі
Арестович розповів, що насправді замислив Лукашенко
15 жовтня, 17:03
На території Білорусі перебувають 10 тис. мобілізованих росіян
Нове вторгнення росіян з території Білорусі: з'явився прогноз ЗСУ
Вчора, 22:10

Політика

Осінній призов у Білорусі. Як Лукашенко готує армію для Путіна
Осінній призов у Білорусі. Як Лукашенко готує армію для Путіна
Ядерна загроза. Європейський експерт пояснив, чому російські пропагандисти повні ідіоти
Ядерна загроза. Європейський експерт пояснив, чому російські пропагандисти повні ідіоти
Глава МЗС Естонії двома словами описав, де хотів би бачити Путіна
Глава МЗС Естонії двома словами описав, де хотів би бачити Путіна
Один з регіонів Росії оголосив про початок збройного опору режиму Путіна
Один з регіонів Росії оголосив про початок збройного опору режиму Путіна
Чехія анонсувала новий пакет військової допомоги Україні
Чехія анонсувала новий пакет військової допомоги Україні
Італійський друг Путіна Берлусконі звинуватив Зеленського у війні
Італійський друг Путіна Берлусконі звинуватив Зеленського у війні

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
67K
Новий командувач армії РФ в Україні розлютив пропагандистів Путіна
37K
Нове вторгнення росіян з території Білорусі: з'явився прогноз ЗСУ
37K
На Прикарпатті прогриміли вибухи
19K
На Запоріжжі Сили оборони знищили півтори сотні рашистів – Генштаб
11K
Шпагат Лукашенка. Розвідка пояснила, як він хоче обманути Путіна
9484
У небо над Білоруссю піднялися носії «Кинжалів»: масштабна тривога

Новини

Іран направить до РФ радників із використання нових потужних дронів
Сьогодні, 07:27
На Запоріжжі Сили оборони знищили півтори сотні рашистів – Генштаб
Сьогодні, 07:16
За добу авіація ЗСУ вдарила по 16 базах окупантів – Генштаб
Вчора, 07:17
Аналітики ISW назвали справжню мету мобілізації в Білорусі
Вчора, 06:21
За добу ЗСУ відбили сім атак окупантів на Харківщині та Донеччині – Генштаб
18 жовтня, 07:04
Атака дронів на Україну. ISW назвав мету Росії
18 жовтня, 06:33

Прес-релізи

В Україні запустили проєкт з ремонту вантажівок для фронту
В Україні запустили проєкт з ремонту вантажівок для фронту
18 жовтня, 17:40
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту