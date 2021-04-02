Підвищити боєготовність: у Зеленського звернулися до країн НАТО

Поведінка Росії може бути непередбачуваною, тому у стані боєготовності потрібно бути постійно

Військові навчання України і НАТО є одним із шляхів поліпшення ситуації

Росія продовжує накопичувати війська біля українського кордону. В Офісі президента порадили країнам НАТО, які межують з Україною, бути у стані боєготовності. Про це інформує пресслужба Офісу президента.

Заступник голови Офісу президента України Роман Машовець на зустрічі з послом Канади Ларисою Галадзою заявив, що одним із шляхів поліпшення ситуації з безпекою можуть стати спільні заходи, зокрема, військові навчання України і НАТО.

«Вони повинні охоплювати сухопутний, військово-морський і повітряний компоненти. Крім того, доцільно підвищити рівень бойової готовності військ в країнах НАТО, які межують з Україною», - йдеться в повідомленні пресслужби.

Як відомо, останнім часом ситуація на Донбасі загострилася, а кількість обстрілів із боку бойовиків збільшилася.

Головнокомандувач Збройних сил Руслан Хомчак заявив, що Росія стягує війська до кордону України. У четвер російська армія почала масштабні навчання в окупованому Криму. Також навчання відбуватимуться у Волгоградській та Ростовській областях.

Крім того, за інформацією Хомчака, Росія заводить свої війська на територію Білорусі під приводом різних навчань.

Президент Володимир Зеленський відреагував на стягування російських військ до українських кордонів і вважає, що Україна готова до провокацій ворога.

Тим часом США посилюють розвідку в Європі через стягування російських військ до українських кордонів.

Головне управління розвідки Міноборони 1 квітня повідомило, що країна-агресорка Росія завершує підготовку комплексу заходів для провокації українських військових на відповідь на ворожі дії вздовж лінії зіткнення на Донбасі. Росія може почати наступ вглиб території України.

На нарощення військової присутності Росії поблизу українських кордонів відреагували у США. Вашингтон стурбований такими діями російської армії.

У Кремлі ж заявили, що стягування російських військ до кордону з Україною «не має нікого турбувати». Мовляв, це така відповідь НАТО.

Разом з тим Україна на засіданні тристоронньої групи ініціюватиме «великоднє перемир’я».

Як вже відомо, Росія відмовилася від припинення вогню на Донбасі з 1 квітня.

Напередодні міністр закордонних справ Дмитро Кулеба назвав нинішню ескалацію з боку Росії системною та наймасштабнішою за останні роки.

Пентагон пообіцяв «не залишати Україну наодинці» у разі ескалації агресії РФ.